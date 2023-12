UD Las Palmas - Cádiz (La previa): Ganar para cambiar el foco

Es un buen día para cambiar el foco. Casi nadie duda de que si la UD Las Palmas gana esta tarde (17.30 horas) al Cádiz en el Estadio de Gran Canaria la permanencia, el objetivo de la temporada, habrá quedado prácticamente sellada: con 27 puntos, a sólo 13 de la barrera de los 40 –este curso, tal y como marchan los equipos de abajo la salvación podría lograrse con menos incluso–, la meta puede establecerse en algo mayor. Lo sabe también García Pimienta, que ayer recordó un par de veces la importancia de vencer para quizá empezar a pensar en otras cosas.

Enfrente, a priori, hay un rival propicio por la trayectoria con la que llega, opuesta a la del cuadro isleño, pero el fútbol se ha encargado de demostrar a lo largo de la historia que las dinámicas, a veces, carecen de significado. La victoria del Celta ayer sobre el Granada le metió en descenso por diferencia de goles, por lo que su necesidad de asaltar Siete Palmas es aún mayor.

El Cádiz CF de Sergio González no gana un partido desde el 1 de septiembre. Desde entonces han pasado 12 encuentros en los que no ha podido saborear un triunfo, sin embargo, es un grupo, unido, que cree en lo que hace y que precisamente por ello no es fácil de derribar. Lo ha demostrado.

A ello, y también al cierto halo de tristeza que sobrevuela Gran Canaria –y el vestuario– desde el pasado jueves tras el anuncio de Jonathan Viera de que se va de la plantilla, tiene que enfrentarse la UD, que viene de dos triunfos consecutivos que le pusieron al borde de la salvación. Uno más haría que el foco cambiara de dirección, puede que a la intrascendencia, a la Copa del Rey o a una posible clasificación europea, pero el objetivo primigenia estará prácticamente conseguido.

Para tratar de conseguirlo García Pimienta no podrá contar con una de sus piezas más importantes, Sergi Cardona, sancionado por acumulación de amonestaciones. Su puesto en el lateral izquierdo lo ocupará Sinkgraven, fichado el verano pasado y casi inédito. De alguna manera, el de Lloret de Mar le pasó por encima, pero hoy tiene una gran oportunidad para reivindicares.

Por lo demás, el técnico catalán prevé sacar un equipo muy parecido al que venció la semana pasada en Vitoria. Así, Valles repetiría en la portería; Araujo, Coco y Mika Mármol en la defensa; Kirian, Javi Muñoz y Loiodice en el centro del campo; y Munir y Moleiro en la delantera. La otra duda del once es el tercer atacante, que si en Mendizorroza fue Marc Cardona, esta tarde podría ser Marvin, Pejiño o Sory Kaba.

Vuelve Chust

Enfrente, el Cádiz tiene como novedades en la citación a Chust, Kouamé y Víctor Aznar, de los que sólo el primero apunta a titular en el centro de la defensa. Su apuesta será dar el balón a la UD, pues es colista en la tabla de la posesión (38%) y se mide con el segundo (59%) y salir rápido al ataque, por las bandas. Por ahí tiene el conjunto gaditano su mayor peligro, pero los cinco delanteros centro con los que cuenta la plantilla –Chris Ramos, Roger, Maxi Gómez, Sobrino y Negredo– también asuntan. Sergio deberá elegir a dos.

Después de la cita de hoy la UD cerrará el año el miércoles en San Mamés y la primera vuelta el 4 de enero frente al Barça, dos enfrentamientos que podría afrontar con una mayor solvencia si cabe de la que tiene si supera al Cádiz. Es el día para cambiar el foco y soñar. Ante un eventual empate o una derrota el discurso volvería hacia atrás. Pero Las Palmas puede.