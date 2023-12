Autocrítica en una situación de rabia. Xavi García Pimienta, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, no quiso utilizar la polémica arbitral como pretexto y lamentó el exceso de ambición de sus pupilos en el 1-0 de Unai Gómez en el 94'. "Me voy con la sensacion de que se nos ha escapado un punto por nuestra culpa; porque hemos cogido el balón y hemos pensado que íbamos a meter gol en la última acción. Ha entrado Sandro, Perrone estaba muerto y salió hacia adelante. Hemos ido con cinco o cuatro jugadores hacia adelante, con la posibilidad de que si perdíamos el balón, estaríamos desprotegidos. Me quedo todavía más triste por eso (...) Es una situación similar que ante el Rayo Vallecano: por las ganas de ganar, perdimos un balón en la construcción y fabricó un penalti".

Eludió manifestarse sobre las acciones polémicas del pulso de San Mamés. "No puedo opinar sobre las jugadas, todavía las no he visto en televisión (...) No puedo opinar tampoco sobre el penalti a Marvin. Si el VAR ha dicho que no lo es será porque lo ha revisado. Sí me quedo con el hecho de que el árbitro ha visto penalti, lo ha visto claro. Pero luego se ha revisado. No se puede hacer nada". Ante la insistencia de la caída de Sandro, reitera que "entiendo que no ha visto falta".

Ante una nueva cuestión sobre Jonathan Viera y las graves acusaciones de ayer del '21' sobre el técnico, recalca que ya es preciso "pasar página". "Ayer tuvo su momento, y lo dejamos así. Hay que pasar página ya del asunto y centrarse en los jugadores".

El entrenador de la UD valoró positivamente el esfuerzo y el sacrificio de sus pupilos, que lograron llevar al límite a los leones de Valverde. "Hemos jugado ante un equipazo como es el Athletic. Cuando hemos podido hemos salido a la contra, hemos tenido al balón, pero cuando tuvimos que defender lo hicimos con compromiso (...) Sea contra quien sea y en cualquier estadio, el equipo compite bien", dijo. "Me duele no haber logrado un punto después de este esfuerzo. Con estos chicos hasta el fin del mundo", agregó el barcelonés.

Sobre las opciones de Valles para ir la Selección, aplaude las intervenciones y el mérito del portero sevillano en este curso que le coronan como Zamora. "A Valles lo veo a un excelente nivel, lo está haciendo de forma sensacional, pero como todos", comentó.

"En este equipo no hay titulares o suplentes, juegan los que yo decido. El equipo ha salido con actitud de sacar algo positivo ante un gran rival y ha competido al cien por cien; es para estar orgulloso", concluyó el técnico amarillo.