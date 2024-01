Enfado monumental el que mostraba el capitán de la UD Las Palmas, Kirian Rodríguez, al término del partido ante el FC Barcelona, tras el penalti señalado a Sinkgraven en su acción sobre Gündogan que daba la victoria final a los culés (1-2), además de suponer la expulsión del jugador amarillo.

«Espero que salgan a partir de ahora todos los audios, porque no es normal», declaraba Kirian ante los micrófonos de Movistar. «La semana pasada no nos dan explicación de lo de Sandro, puede ser más o menos falta, esta tengo que verla, pero la acción es muy parecida a la de acción de Ferran que le hace a Mika para ganarle la disputa, que es algo normal, es fútbol, se la gana, no nos pita esa falta, pero esto es penalti», continuaba el jugador de la UD, quien recordaba «dos acciones seguidas muy claras allí, dos pisotones que acaban con tarjetas para nosotros, yo lo siento, mira que no me gusta porque es algo de equipo pobre, pero es que duele dos partidos en el 94’ y que la explicación sea de esa manera, conforme al reglamento», recalcaba.