Los marcados de Tenerife

Del derbi contra el Tenerife sale una nómina de jugadores de la plantilla amarilla que o bien no quisieron demostrar su calidad o simplemente es que no la tienen como para competir en un partido contra un equipo de Segunda División. Más allá de que las combinación táctica de la alineación no invitó a que estuvieran cómodos sobre el césped, la entrega estuvo alejada de lo que implica un duelo con el máximo rival regional y en su feudo.

A partir de ahora, los jugadores que disfrutan de menor cantidad de minutos durante LaLiga van a tener más complicado encontrar un hueco con el que sentir el ritmo competitivo. Y si van a tener menos presencia vestidos de corto también es porque en Tenerife no dieron la talla.

Mfulu, Benito, Cristian Herrera, Marc Cardona y Pejiño son parte del elenco que menor carga física han acumulado durante la temporada y ahora sin la Copa del Rey poca opción de ganarse el puesto van a tener si además juegan como lo hicieron en el Heliodoro Rodríguez López.

Cuestión especial merece la situación de Nuke. El franco-congoleño ha dado un bajón notable desde que renovó en enero del año pasado. Amplió su vinculación hasta 2025 y a partir de ahí ha sido una sombra del mediocentro que convenció en su primera temporada.

Quedó señalado precisamente en el derbi de la pasada temporada, en el del 4-1 bajo el abrigo del Teide, y ocho meses después vuelve a centrar las críticas por su considerable falta de adaptación a la filosofía Pimienta.

Sory Kaba remata dos veces en un partido en el que no le llegan balones; una víctima de la falta de ideas

En LaLiga EA Sports el balón circula a mayor velocidad que en Segunda División y Mfulu, actualmente, no se adapta a la exigencia que requiere la categoría, más aún con la actuación de ayer frente a un Tenerife que tampoco es que pusiera a su equipo titular al completo.

Fue uno de los que más errores cometió, en cuanto a su incapacidad para sacar el balón jugado desde su zona de seis. Regaló cinco pelotas y tampoco contuvo físicamente los arreones blanquiazules, que supuestamente es una de sus virtudes.

Con todo ello y con 77 minutos disputados en Liga, Mfulu es uno de los que tienen papeletas para salir en este mercado invernal, pues el Espanyol está interesado en hacerse con él, al igual que el Ludogorets búlgaro y también está tentado por Turquía.

Cuestión distinta vive Cristian Herrera. Uno de los que el domingo en Tenerife pasó por varias posiciones en el campo. Extremo, delantero e interior y en ninguna supo qué tenía que hacer cuando la pelota pasó por sus pies.

Seguramente porque como interior no tiene creatividad para repartir juego y como extremo y delantero ya tuvo sus mejores días en Segunda División.

Pejiño por su parte es uno de los que tiene que estar motivado mentalmente para poder sacar el desborde y pegada que ostenta.

Y si no lo sacó en un derbi, no se sabe muy bien cuándo va a estar motivado, porque salvo partidos en los que el rival de la UD vaya a atrincherarse, pocos escenarios se le van a poner de cara para que Pimienta le dé minutos.

Prácticamente no desbordó a un veterano como Nacho (34 años) y cuando disparó sobre el marco rival lo hizo de forma muy tímida, sin ganas.

Remates como los dos que tuvo Sory Kaba, uno de los grandes perjudicados por el sistema de Las Palmas. No sólo en el derbi, que ya iba a ser más complicado sin la calidad ausente y con jugadores inexpertos como Bassinga, que debutó en un derbi sin estar arropado por los mejores y por tanto se enfrentó a los leones.

Benito y Marc Cardona tampoco aportan en la segunda parte; mucha carrera, pero falta criterio con la pelota

Al delantero estrella del mercado estival no le llegaron balones en el Heliodoro y encima el entrenador le sentó en la banqueta en el 67’, 22 minutos después de que Benito ingresara en el terreno de juego y se dedicara a lanzar centros sin puntería alguna a la olla y que no encontraron socio

El aldeano, al igual que Marc Cardona se dedicó a correr y correr, pero cada vez que tocó la pelota aparecieron las lagunas en cuanto a saber qué hacer con la pelota en los píes.

Finalmente, entre la nómina de señalados por el derbi cabe poner el foco sobre Julián Araujo, que era de los pocos titulares que jugaron en Tenerife y que no demostró tal valía.

Pero si queda marcado especialmente fue por su cruce de cables cuando pidió un penalti inexistente y acto seguido cabeceó a Nacho para ser expulsado y tirar por la borda una superioridad numérica que gozaba la UD y que duró 12 minutos.