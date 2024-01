El Oviedo quiere a Mfulu y el jugador se lo piensa

Desde hace meses Omenuke Mfulu, que se encuentra concentrado con la selección de la República Democrática del Congo para la disputa de la Copa África, en la que esta noche (20.00 horas) debuta frente a Zambia, es el candidato principal de la UD Las Palmas a salir en este mercado invernal. Por diferentes circunstancias no ha contado para Xavi García Pimienta en la primera vuelta del campeonato ni tampoco en el inicio de la segunda, y la suma de Fabio, muy próximo a recibir el alta lesionarse el tobillo en la pretemporada, le cierra aún más las puertas. Equipos no le faltan.

El último en interesarse por los servicios del mediocentro africano es el Real Oviedo, que pese a haber sumado ayer a otro centrocampista, el uruguayo Homenchenko, quiere reforzar todavía más si cabe la medular con el futbolista de la UD, que si bien hace un tiempo era reticente a salir, desde hace semanas está por la labor de marcharse para tener más protagonismo en otro equipo.

Las prioridades de Mfulu son dos: la primera es seguir, en la medida de lo posible, en Primera División; la segunda, permanecer en España, aunque todavía no descarta emigrar al extranjero. En el caso de bajar de categoría, lo que quiere es hacerlo en un club con aspiraciones serias de lograr el ascenso. En ese sentido, el Espanyol es uno de los que ha preguntado por el jugador amarillo, al que atrae la propuesta de conjunto periquito, pero también le gusta la del Oviedo, que con Luis Carrión en el banquillo ha mejorado sus prestaciones de principios de curso y apunta alto.

La fórmula de salida parece clara: cesión con compra obligatoria en caso de ascenso. La intención de la UD es incluir esa cláusula que el franco-congoleño, que renovó en diciembre de 2022 por dos cursos, también vería satisfactoria, toda vez que seguiría en la máxima categoría.

En cualquier caso, que Mfulu esté en la Copa África, donde estará como mínimo hasta finales de enero, cuando acaba la fase de grupos, dificulta la salida del mediocentro, pero no la impide. Para la UD lo ideal es que se marchase no sólo porque el técnico no cuenta con él, sino también porque hay overbooking en su puesto: sin ahora juega Perrone, y antes Kirian, próximamente Fabio entra en la ecuación.

En 20 jornadas sólo ha disputado cinco choques de Liga para un total de 77 minutos. La malaria que padeció en verano y que le impidió entrenar junto al resto hasta la semana del inicio del campeonato le pasó factura. La lesión muscular en el Bernabéu también. Los avatares no le han acompañado, pero tiene salida.