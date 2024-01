La victoria ante el Rayo Vallecano deja a la UD Las Palmas con 31 puntos después de 21 partidos y pase lo que pase el equipo acabará la jornada con 16 unidades por encima del descenso, pero en el seno de la entidad nadie quiere fijarse en otra cosa. No se mira a Europa, al menos por ahora. Tampoco el entrenador, Xavi García Pimienta, tranquilo en la estrecha sala de prensa del estadio de Vallecas y muy feliz por lo suyos, ante los que se quita el sombrero. "Vamos a celebrar mucho esta victoria porque lo que estamos haciendo es muy difícil. Ojalá lleguemos lo antes posible a esos 40 puntos que nos dan la salvación", sentenció el barcelonés. Momento a momento.

El técnico, además, reconoció que el Rayo Vallecano fue mejor en el primer tramo del encuentro. "No hay tanta diferencia entre los dos equipos. En estas disputas, el que tenga un poco más de suerte, compita mejor o se lleve los pequeños detalles, lo consigue. El público aquí aprieta muchísimo. Si te puede la presión, no ganas. Hemos sabido sufrir cuando el Rayo nos ha apretado", comentó antes de añadir: "El fútbol muchas veces son dinámicas. El Rayo ha hecho un partido muy completo y podía haberse adelantado», admitió.

Protagonistas

Cuestionado por el gran partido de Javi Muñoz, autor del segundo gol y el mejor de la UD en Vallecas, García Pimienta opinó que el madrileño "lleva muchos partidos haciéndolo bien". "Siempre genera, como la semana pasada ante el Villarreal", agregó.

El catalán también se refirió a Juanma Herzog, titular por segundo encuentro consecutivo y muy valorado por su entrenador. "No es lo mismo jugar en casa que fuera. Era casi como el debut y en un estadio como este. Se ha visto que el Rayo quería que hiciésemos la salida con él. Ha perdido algunos balones, pero no por culpa suya, porque no salió lo que habíamos planeado". Además, comentó que el canterano "está comprometido, defiende bien, gana duelos, es un portento físico".

El barcelonés espera que ante el Real Madrid los aficionados "no vayan con camisetas blancas, sino amarillas"

Tras el triunfo, la UD disfrutará de dos días de descanso y el próximo sábado (15.15 horas) recibirá al Real Madrid, el tercer grande que pasa por Gran Canaria. En ese sentido, el técnico comentó que espera que los aficionados "no vayan con camisetas blancas, sino amarillas".

Por último, cuestionado por las palabras de Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, en las que aseguraba que la UD Las Palmas había desvirtuado la competición al no aceptar el cambio de día del partido solicitado por el rival, que el miércoles jugó en Copa del Rey, García Pimienta fue claro. "Cuando nos ha tocado jugar cada tres días, como con el Barça y el Tenerife, salimos mermados, es lo que hay. Entiendo el disgusto del míster de no poder contar con el suficiente descanso, pero no depende de nosotros. Tenemos que asimilar los días que nos da LaLiga. Nos han cambiado el horario del Real Madrid al sábado y tenemos que adaptarnos».

Más reacciones

Por su parte, Moleiro, autor del primer gol de la UD, el segundo suyo en la temporada, señaló al término del choque: "Nos ha costado mucho, pero hemos sabido jugar aquí. Tenemos un bloque muy bueno, hay un buen rollo tremendo y creo que esa es la clave". Además, se refirió a su gol: Tuve suerte. Vi que Sandro presionaba al portero y cómo cometía un error (el meta). Lo supe aprovechar".

Javi Muñoz, de su lado, mostró su satisfacción (fue nombrado MVP): "Sabíamos dónde veníamos, la intensidad que nos iban a poner. Hemos tenido minutos buenos y otros en los que nos han sometido. Es una victoria que nos pone muy contentos", dijo antes del añadir sobre su tanto: "Lo llevaba buscando. Había tenido muchas ocasiones y estoy muy feliz por meter mi primer gol con Las Palmas".

Posteriormente, Valles, otro de los protagonistas de la UD en Vallecas, se refirió a una posible llamada a Luis de la Fuente para jugar con la selección española. "Todos los jugadores queremos alcanzar esa ilusión de defender a tu país. Si él me quiere llamar, aquí estoy disponible, y si no, seguiré trabajando para algún día cumplir ese sueño».