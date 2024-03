Mel: «Si hay un equipo que conozco es la UD, pero no vale para nada»

No sólo Jonathan Viera vuelve mañana al Gran Canaria, sino también Pepe Mel, el hombre que hizo debutar a seis jugadores de la plantilla actual de la UD Las Palmas: Valles, Álex Suárez, Coco, Sergi Cardona, Kirian y Moleiro. Quizá por eso tenga una pista de lo que espera a su nuevo equipo, la UD Almería, con el que firmó hasta final de curso. «Si hay un equipo que conozco ese es la UD Las Palmas, pero eso no vale absolutamente para nada, comentó el técnico durante su presentación ayer. Hoy, tras el último entrenamiento, viaja a la Isla en chárter.

El madrileño, además, explicó su decisión de aceptar un contrato por sólo 10 partidos con el equipo sin ganar y prácticamente descendido –suma 10 puntos producto de 10 empates en 28 jornadas–. «Lo único que veía era el plantel de futbolistas que tenía, mi disposición, que estaba en Primera División, en una magnífica ciudad y en un magnífico club», comentó.

«Creo que los objetivos nuestros tienen que ser a corto plazo y a corto plazo es 48 horas. Competimos en el Gran Canaria contra un grandísimo equipo que lo está haciendo muy bien, pero nosotros tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que disfrutamos con nuestro trabajo», señaló.

Mel afirmó que ha «visto jugar bien, competir bien» al Almería y que él va intentar inculcar sus «pinceladas», por lo que para el madrileño «ahora mismo la tabla está a cero puntos» en un «campeonato de diez partidos y eso es lo que hay que poner sobre la mesa, competir, y el primer partido son tres puntos que hay en el Gran Canaria».

Por otro lado, el madrileño recordó la dificultad de que su nuevo equipo se salve. «La permanencia está muy complicada porque ni incluso ganando los 10 partidos seguramente no dependeríamos ni de nosotros, pero es que quiero ser pesado con esto, es que a los futbolistas les he dicho que no piensen en eso más, que no se fustiguen. Saben que son responsables de que dos entrenadores han pasado por aquí y ya no están. El futuro te da la oportunidad de que en diez partidos no puedes cambiar la opinión de mucha gente con el resultado final, pero sí con la sensación de que es un equipo que ha sacado la cabeza», declaró Pepe Mel.