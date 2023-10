A medida que nos adentramos en la temporada de otoño, finalmente nos encontramos con un clima que, después del intenso y aparentemente interminable verano que hemos experimentado, es recibido con gratitud en todas sus formas.

No todo en esta nueva estación es agradable, sin importar cómo lo mires. La tan esperada lluvia deja a su paso niveles de humedad en el aire que pueden afectar nuestra ropa, nuestro cuerpo y, en última instancia, nuestro estado de ánimo, incluso para aquellos que adoran esta época del año. Pero no es un fenómeno exclusivo de esta temporada, ya que durante el verano, por razones como la piscina y la playa, nuestras toallas pueden adquirir un aspecto y olor que lo impregnan todo. Dado que estas prendas están expuestas constantemente a la humedad, si no se cuidan adecuadamente, esta puede deteriorarlas rápidamente.

Seguramente en más de una ocasión, después de tomar una ducha, te has envuelto en una toalla y has notado un olor desagradable que parecía envolver tu baño. En esos momentos, es fácil pensar que la toalla debería ir directamente a la basura, que ha cumplido su ciclo de vida y que es hora de adquirir toallas nuevas.

Este problema no se limita a toallas antiguas, ya que incluso toallas nuevas pueden presentar este inconveniente después de un par de usos. ¿Significa esto que no hay solución? ¡En absoluto! Lo que tus toallas necesitan es un cuidado adecuado, y es posible que no estés aplicando la técnica correcta.

Cambia tus hábitos

Alicia Martínez, una entusiasta de la decoración y el mantenimiento de un hogar limpio y ordenado, ha compartido en su perfil de TikTok (@aly_deco_home) un consejo crucial que te ayudará a mantener tus toallas libres de humedad y con un aspecto fresco, y que no olvidarás a partir de ahora.

El primer paso importante, según Alicia, es evitar dejar que las toallas se sequen en el mismo baño. Después de ducharte y secarte, es preferible colocar las toallas en una terraza, balcón o en una sala amplia de tu hogar donde puedan airearse adecuadamente. El baño, después de todo, es la estancia más húmeda de la casa, por lo que mantenerlo aireado constantemente, manteniendo la puerta abierta, es esencial.

Además, es fundamental lavar tus toallas al menos una vez por semana, pero la clave está en la técnica. Cuando las metas en la lavadora, agrega algunos ingredientes clave que harán maravillas. Estos productos son comunes y es probable que ya los tengas en casa: bicarbonato, percarbonato y vinagre de limpieza.

Para ello, añade media taza de bicarbonato directamente en el tambor de la lavadora junto con las toallas. Luego, mezcla tu detergente habitual con un poco de percarbonato y sustituye el suavizante por un chorro de vinagre. Este último ingrediente intensificará el aroma del detergente.

Lava tus toallas a no menos de 40 grados y asegúrate de secarlas a la sombra o en un lugar con luz pero sin exposición directa al sol, ya que la luz solar directa puede dañar los tejidos y dejar las toallas más ásperas. Con estos sencillos consejos, podrás disfrutar de toallas frescas y sin olor a humedad en todo momento.