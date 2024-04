Esta es la solución de Ikea para hacer deporte. ¡Se acabaron las excusas!

"El lunes empiezo". "No tengo tiempo". "Un capítulo más y voy a correr". Las excusas para no ir al gimnasio o para no salir a correr son tantas y tan variadas como seres humanos hay en la Tierra. Ikea ha decidido poner fin a todos estos pretextos para no hacer deporte y ha sacado una colección de artículos deportivos que permiten ejercitar el cuerpo y ganar en salud sin salir de casa.

Ikea ha sacado la colección DAJLIEN, una serie de artículos con los que la compañía pretende fomentar la práctica deportiva, pero también para decorar el hogar. Se trata de una edición limitada que está compuesta por 19 artículos muy versátiles entre los que se pueden encontrar pesas que sirven también como sujeta libro o un banco de ejercicios que sirve para almacenar o de centro de mesa, entre otros productos.

Este es el material deportivo que forman parte de la colección DAJLIEN de Ikea:

Pesas: se trata de dos pesas hechas de hierro y tres kilos de peso cada una. Además de utilizarlas para fortalecer los brazos y la espalda, también pueden ser empleadas como sujetalibros en una estantería o de pisa papeles en el escritorio.

Pesas de Ikea. / Ikea

Banco de ejercicios: este banco sirve tanto para trabajar los pectorales como para guardar utensilios en su interior. No obstante, estos no son los únicos usos que se le puede dar a este banco, pues también está pensado para que funcione bien como centro de mesa.

Purificador del aire: de pequeño tamaño, pero eficaz para acabar con las partículas nocivas que se puedan acumular en el hogar.

Material para practicar yoga: se trata de un kit formado por una pequeña bola de masajes para aliviar el dolor, una cinta de yoga para mejorar la flexibilidad y un par de cojines para reducir la presión en las rodillas, codos o manos durante la práctica de ejercicio.