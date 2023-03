Añadir y retirar productos es una práctica habitual en los supermercados, el problema llega cuando le toca a uno de nuestros productos favoritos y desaparece sin previo aviso y sin dejar rastro. Esto mismo ha sucedido hace unas semanas en Mercadona y ha sorprendido a su clientela por tratarse de un producto de sobra conocido entre los más fieles.

Las novedades en los supermercados suelen hacerse como estrategia para seguir fidelizando a sus clientes y es que las cadenas de alimentación analizan todo el tiempo el mercado para lanzar nuevos artículos o, como ha pasado en este caso, retirarlos de sus estanterías. Esta última decisión se puede deber a varios motivos y puede tratarse de una decisión temporal o definitiva.

Los clientes de Mercadona llevan meses mostrando su malestar por la retirada de productos muy conocidos del supermercado. Uno de ellos ha sido las galletas de gofre y caramelo o, también, la crema de arroz y lentejas que se encontraba en la sección de platos preparados. Ahora se suma un producto congelado más y que ha hecho que los clientes se quejen en redes sociales.

Adiós a las albóndigas congeladas de Mercadona

La cuenta de Twitter de Mercadona es una de las más activas en redes sociales y suele contestar a los clientes que preguntan sobre los productos de su catálogo. Esta vez, la respuesta ha llegado en forma de mala noticia, ya que la propia cadena ha confirmado que el producto ha sido retirado.

Las albóndigas congeladas han sido uno de los últimos productos que Mercadona ha decidido retirar de su surtido. Tras no verlas en el supermercado, una usuaria ha preguntado a la cadena si las habían retirado y esta ha sido su respuesta: “Sentimos decirte que las hemos retirado”. Todavía se desconoce si se trata de una retirada temporal o no, pero todo apunta que ya no se podrán volver a comprar en Mercadona.

Hola Estefanía. Si, sentimos decirte que las hemos retirado. — Mercadona (@Mercadona) 19 de febrero de 2023

En las últimas semanas, otro producto popular en Mercadona y que ha sido retirado es la pizza Reina. “Exijo que vuelva” o “No podéis hacerme esto” eran algunas de las quejas que los usuarios comentaron en redes sociales tras conocer la noticia. Esta retirada de productos es suplida por parte de Mercadona con novedades, algunas de ellas que han llegado hace poco y parece que han venido para quedarse, como por ejemplo la bebida de soja con café o el pastel con sabor a kinder.