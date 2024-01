Los beneficios de los pescados azules en la alimentación son ampliamente conocidos, y en esta ocasión, el foco está en un clásico que posee un alto contenido de vitamina D y ofrece una amplia gama de ventajas: las sardinas.

Según el doctor Vicente Mera, experto en medicina antienvejecimiento, estos peces contienen una cantidad significativa de proteínas de alto valor biológico, además de vitaminas D y B12, ácidos grasos omega 3, y diversos minerales esenciales como yodo, selenio, hierro, calcio y potasio.

Aunque otras variedades de pescado azul, como el salmón, suelen estar más en el centro de atención, las sardinas destacan por su valor nutricional y su versatilidad en la preparación de cenas saludables, siendo frecuentemente recomendadas por nutricionistas. Para Paula Martín Clares, farmacéutica y nutricionista, las sardinas contribuyen a la pérdida de peso, refuerzan el sistema inmunológico y protegen la salud ósea.

Beneficios para la salud

La vitamina B12 en las sardinas tiene un impacto positivo en la salud cerebral y el estado de ánimo, manteniendo el equilibrio del sistema nervioso. Según la doctora Mar Mira, las grasas saludables presentes en estos pescados son fundamentales para la nutrición cerebral y la síntesis de neurotransmisores cruciales para la función mental. La deficiencia de omega 3 se ha asociado con trastornos del humor y mayor incidencia de depresión.

Además, la presencia de vitamina D en las sardinas es esencial para prevenir el envejecimiento cerebral, según estudios como el publicado en Psychiatric Research Neuroimagining, que señala la relación entre la deficiencia de esta vitamina y cambios en la materia gris del cerebro.

Beneficios para la piel, cabello y uñas

Expertos como Paula Martín Clares y Teresa Climent, farmacéutica y gerente técnica de Nuggela & Sulé, coinciden en que los pescados grasos, como las sardinas, son aliados para prevenir la caída del cabello. Claudia di Paolo destaca el papel de los pescados azules en la prevención del envejecimiento capilar debido a su contenido en proteínas, vitamina B12 y ácidos omega 3.

La vitamina D también es crucial para la salud en general, involucrándose en más de 200 reacciones corporales que afectan áreas como la salud cardiovascular, el sistema inmunológico y el equilibrio hormonal. Su deficiencia se asocia con riesgos para la salud, desde problemas cardiovasculares hasta afecciones cutáneas inflamatorias.

Mejor las frescas

Las sardinas en conserva, aunque no son tan ideales como las frescas, pueden ser una opción válida en la dieta, siempre y cuando no tengan un exceso de sal y estén envasadas preferiblemente en aceite de oliva. No obstante, los expertos advierten que estas conservas no deben reemplazar por completo al pescado fresco en la alimentación diaria.

Ideas para cenas saludables con sardinas

Las sardinas se pueden preparar de diversas maneras para crear cenas completas y nutritivas: