Quedan algo más de 24 horas para que una de las parejas más famosas de Canarias pasen por el altar y se den el 'sí, quiero'.

La 'influencer' grancanaria Aurah Ruiz y el recién anunciado nuevo fichaje del MKE Ankaragücü, Jesé Rodríguez, están a punto de convertirse en marido y mujer después de pasar por una turbulenta historia de amor por la que ambos han decidido luchar hasta el final.

Pasados estos momentos de altibajos que ha protagonizado la mediática pareja, tanto la modelo como el futbolista decidieron dar el paso más importante de su relación y, con una espectacular pedida de mano en Dubai, anunciaron a bombo y platillo que contraerían matrimonio en el mes de julio en Gran Canaria y ese momento ha llegado.

La joven ha ido dando varias pinceladas de su inminente enlace través de su docu-serie, La boda de Aurah y Jesé, donde ha desgranado cómo será su enlace con el deportista y cómo tiene planteada la que ella misma define como "la boda del año. "

Además, en el cuarto capítulo de esta serie documental, Ruiz ha querido poner la guinda del pastel al camino recorrido hasta llegar a su gran día con una preciosa carta en la que ha agradecido a su futuro marido y padre de su hijo Nyan el cambio de actitud que ha tenido desde que decidieron retomar su relación y llevar a cabo su matrimonio.

"Nos ha costado mucho llegar hasta aquí pero hemos sabido sortear las piedras del camino"

En una emotiva misiva que Aurah le dedica a su futuro marido, la joven grancanaria hace balance de su relación con el ex jugador de la UD Las Palmas y, entre otras cosas, ha puesto en valor el esfuerzo del futbolista por sentar cabeza y remar a favor de una relación que ahora está perfectamente asentada.

"Nos ha costado mucho llegar hasta aquí pero hemos sabido sortear la piedras del camino. Ahora estamos fuertes y llenos de amor para dar un nuevo paso y empezar a volar. Gracias por estar cerca de mí, por quererme tanto, por darme lo más bonito de mi vida en forma de hijo, Nyan. Gracias por fijarte aquella noche en mí y haber llegado hasta aquí conmigo" lee la modelo muy emocionada. "Gracias por cambiar y darte cuenta de tus errores. Te quiero mucho, bebé. Para siempre, juntos" termina.