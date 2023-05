Joana Sanz, modelo y personalidad de Instagram, recientemente regresó a la plataforma después de haber abandonado las redes sociales temporalmente debido al "acoso mediático". Desde su regreso, ha estado utilizando Instagram como su única plataforma para comunicarse con sus seguidores y para desmentir algunas de las últimas informaciones que se han publicado sobre ella. En particular, Joana ha querido abordar la noticia publicada por el programa Fiesta que afirmaba que había sido expulsada de la casa en la que vivía con su ex pareja Dani Alves.

Según un colaborador del programa Fiesta, Joana había sido expulsada de la casa después de que se le propusiera un trato en el que tendría que firmar una cláusula para guardar silencio. Sin embargo, la modelo de 29 años ha querido aclarar que esto no es cierto. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Joana ha declarado: "Estoy muy cansada de tantos chismes. Nadie me ha echado de casa, me voy sola porque quiero empezar la vida de cero". Joana ha querido dejar claro que ha pagado sola su apartamento y que no se va a vivir con nadie, ni nadie le está pagando nada.

Además, Joana ha aprovechado la oportunidad para criticar a los medios de comunicación que publican información falsa sobre la vida de otras personas. En un story, ha pedido a los medios que se centren en sus propias vidas y que dejen de inventar cosas sobre la vida de otras personas. "No entiendo la necesidad de los medios de comunicación de inventarse cosas de la vida de otras personas, focalícense en sus vidas", ha dicho.

En otro story, Joana ha querido aclarar que no tiene ningún problema con nadie y que se lleva genial con todo el mundo en esta vida. "Nadie me está echando de ningún lugar, faltaría más. Me voy porque yo quiero, quiero empezar mi vida de cero en otro lugar", ha explicado. Joana ha querido dejar claro que tiene un proyecto entre manos que le hace mucha ilusión y que, gracias a Dios, la vida le sonríe en el trabajo.

"El amor de mi vida soy yo"

En cuanto a su situación sentimental, Joana ha querido dejar claro que no se mueve simplemente por un hombre. "El amor de mi vida soy yo. El mejor amor es uno mismo, la única persona con la que me voy a pasar el resto de mi vida", ha declarado. Joana ha querido hacer hincapié en que las mujeres no se mueven simplemente por un hombre y ha pedido a la gente que deje de buscar "amoríos".

Joana Sanz ha querido aclarar la situación en la que se encuentra actualmente y ha desmentido la información publicada por el programa Fiesta. Joana ha dejado claro que se va de la casa de Dani Alves porque quiere empezar su vida de cero en otro lugar y que no tiene ningún problema con nadie. Además, Joana ha aprovechado la oportunidad para criticar a los medios de comunicación que publican información falsa sobre la vida de otras personas. Por último, Joana ha querido dejar claro que el amor de su vida es ella misma y ha pedido a la gente que deje de buscar "amoríos".