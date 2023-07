Durante su aparición en el programa vespertino de Telecinco, 'Así es la vida', Mario Vaquerizo fue entrevistado por Sandra Barneda y se abordó la polémica generada por una foto que publicó en Instagram. En la imagen, Mario aparece en el aeropuerto de Gran Canaria luciendo una camiseta de la Legión Española, lo cual desató una oleada de críticas hacia él.

Sandra Barneda planteó el tema diciendo: "Tengo que preguntarte sobre esa camiseta, sobre tus elecciones de moda. Últimamente, tus estilismos han causado bastante revuelo". A lo que Mario respondió de manera contundente en el programa: "No me importa. Me tiene sin cuidado... No sabía que era una figura tan importante en este país".

La presentadora señaló: "Sabes que hay símbolos y símbolos, y lo que representan". Mario Vaquerizo respondió sin rodeos: "Yo soy el símbolo. ¿Quién soy yo para decir qué símbolo es bueno y cuál no? Si estamos pidiendo respeto, debemos respetar todo. Creo en la libertad individual y de expresión. El problema no está en ponerte una camiseta, sino en la gente que te critica por hacerlo. Me parece una falta de respeto. Mis padres me educaron en el respeto y la tolerancia. Últimamente, aquí no se tolera nada. Parece que estamos retrocediendo, como los cangrejos".

Además, Mario Vaquerizo recordó los ataques que sufrieron los jugadores del Betis, Borja Iglesias y Aitor Ruibal, por su apariencia en una boda: "Ellos tuvieron que justificarse porque llevaban un bolso". Mario dejó en claro que no tiene por qué dar explicaciones.

"No tengo que justificarme ante nadie, porque no considero que haya hecho algo malo. Así como en años anteriores me puse una camiseta que decía 'maricón', también puedo ponerme la camiseta del Cristo del Rey de la Muerte porque me gusta estéticamente", afirmó Vaquerizo.

Finalmente, Mario Vaquerizo cerró el tema diciendo: "Nadie tiene derecho a cuestionarme porque no me conoce. Y aquellos que me conocen no se ofenden. Cada uno puede hacer lo que quiera".