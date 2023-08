El modelo internacional y actor Jon Kortajarena ha sufrido una terrible pérdida. Está completamente abatido tras la muerte de su mejor amigo, según él mismo ha anunciado este martes en su cuenta de Instagram. Kortajarena, quien ha disfrutado de unos días de descanso en su reciente estancia en su casa de Lanzarote, en la urbanización conocida como Los Noruegos, en Famara, está pasando por un duro momento. Nada presagiaba este desenlace en pleno mes de agosto.

Hace una semana, compartió diferentes imágenes de lugares de Lanzarote, como la playa de La Garita (Arrieta), en el norte de la Isla, y de la playa de Famara, su impresionante vivienda (Casa Sua) y de rincones de la Villa de Teguise.

Por Casa Sua han pasado conocidos actores como María Valverde (2015) y la entonces pareja formada por Mario Casas y Blanca Suárez (2018), entre otras cara conocidas. La preciosa villa de Kortajarena en Famara ofrece la posibilidad de alquiler en su totalidad o por apartamentos y el estudio.

Sin embargo, ahora el desconsuelo se ha apoderado del cotizado modelo, reconocido con el galardón Distinguido del Turismo por la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote en 2018 por difundir a través de sus redes sociales las bondades de la Isla.

Kortajarena ha informado del fallecimiento de su perro 'Aitor', la mascota que lo ha acompañado en los últimos 16 años.

“Siento una pena enorme. Dieciséis años juntos. No hay palabras para explicar el impacto que ha tenido en mi vida y en la de mi familia. Gracias amigo por tanto amor, por aguantarme en las rupturas, por acompañarme cada vez que me he sentido solo, por todas las pelis que hemos visto juntos abrazaditos, por enseñar al mundo que adoptar es siempre la mejor opción, por hacer que todos los momentos contigo hayan sido más bonitos…

Ahora descansa. Se que nos volveremos a encontrar. Te mando paz, luz y mucho amor. Hasta siempre amigo”, ha escrito Kortajarena, quien ha agradecido todas las muestras de cariño que ha recibido por el fallecimiento de 'Aitor'.

Condolencias

Los actores Miguel Ángel Silvestre, Maribel Verdú, Elena Rivera, María Valverde, Hiba Abouk, Ana Milán, Alexandra Onieva (hermana de Íñigo Onieva), los cantantes Pablo Alborán y Mónica Naranjo, la exmodelo Alba Carrillo y la presentadora y reportera Susi Caramelo son algunos de los personajes conocidos que han expresado sus muestras de cariño a Kortajarena por la muerte de 'Aitor'.

"Lo siento mucho Jon, dejan un vacío muy grande", "Todo mi amor Jon", "Te abrazo", "Lo siento tanto. Tanto", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la cuenta de Kortajarena.

La marcha de 'Aitor' ha dejado un enorme vacío en la vida del modelo y de sus seres queridos. Incluso, Kortajarena había hecho una campaña promoviendo la adopción de mascotas en vez de comprar nuevas.