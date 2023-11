Marta Peñate comparte emocionantes novedades sobre su próximo embarazo. A pesar de que planea someterse a una cirugía para extirpar sus trompas de Falopio, espera tener al menos cuatro hijos biológicos con su pareja Tony Spina. Sin embargo, este proceso no será sencillo.

La pareja tendrá que esperar algo más de un mes antes de que Marta Peñate pueda comenzar a intentar quedar embarazada, ya que primero debe someterse a una operación relacionada con su capacidad de concebir: la extirpación de sus trompas de Falopio.

La canaria que saltó a la fama tras participar en los programas de Mediaset Gran Hermano y La Isla de las Tentaciones aclaró las dudas de sus seguidores, explicando que la razón de no realizar la transferencia de embriones de inmediato es que tiene un líquido tóxico en sus trompas de Falopio, lo que podría aumentar el riesgo de abortos. Por lo tanto, considera más seguro extirparlas. La operación está programada para el 15 de noviembre, y después, en diciembre, se llevará a cabo la esperada transferencia de embriones.

Cuatro embriones congelados

La influencer canaria compartió hace unas semanas la noticia de que había superado la primera fase de su proceso de fecundación. Ahora ha detallado, además, que la clínica ha congelado cuatro embriones, lo que significa "cuatro futuros bebés en espera". Sin embargo, no hay garantía de que alguno de estos embriones se implante con éxito en su útero.

Marta Peñate ya está dando sus primeros pasos para hacer realidad su gran sueño, convertirse en madre, como la reciente instalación de dos sillas para bebés en su coche para llevar a sus sobrinos al parque de atracciones Warner.

Recuperación

Hace poco, Marta completó su tratamiento de hormonación para la estimulación ovárica, terminando incluso antes de lo previsto por los médicos. Poco después, le extrajeron los óvulos que le serán implantados cuando se recupere de la operación de extirpación de las trompas de Falopio.

Su embarazo se llevará a cabo mediante fecundación in vitro y será de riesgo, según ella misma ha reconocido y compartido en redes. Entre tanto, la grancanaria no pierde el humor y bromea sobre las ocupaciones de Tony mientras ella se somete a la cirugía para extirpar sus trompas de Falopio y al posterior proceso de fecundación in vitro.