CC pedirá la comparecencia urgente de Marlaska por el CATE de Arrecife

El secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha anunciado que su partido exigirá la comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso por la aprobación del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Arrecife. Toledo tacha al PSOE de "colonialista" tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del CATE en Arrecife, declarado además como obra de interés general, y con el que quiere "seguir cometiendo los mismos errores que cometió en el campamento de Arguineguín, así como, en los macrocentros de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna". Según Toledo, cuyo partido gobierna el Ayuntamiento de Arrecife en coalición con el PP, el PSOE "primero levanta unas carpas que, en ningún caso cumplen con unos requisitos mínimos para la acogida de personas, y después aprueba la declaración de obra de interés general para impedir su desmantelamiento".

El dirigente nacionalista adelanta que exigirán que "se depuren responsabilidades en el resto de administraciones que han permitido que Arrecife acoja uno más de los campamentos de la vergüenza con los que el PSOE pretende dar respuesta a una emergencia humanitaria". Además, CC reclama "la dimisión de todos los que han participado en una decisión que se ha tomado de espaldas a los vecinos y vecinas de Arrecife", ya que "no merecen seguir ni un minuto más en sus puestos tanto aquellos que han participado en esta decisión como aquellos que lo han permitido".

Asimismo, ha criticado que el Estado haya autorizado este campamento amparándose en un Real Decreto aprobado durante los primeros meses de la pandemia "para imponer unilateralmente su decisión de instalar el centro en la isla, con la complicidad y el silencio del presidente de Canarias, la presidenta del Cabildo de Lanzarote y los senadores y diputados socialistas canarios". Toledo ha calificado de "indecente" la política migratoria del PSOE, partido que, a su juicio, sigue empeñado en "dar la espalda a una realidad que se cobró la vida de 4.404 personas en 2021 y de otras 18 personas y un bebé de dos años precisamente frente a las costas de Lanzarote hace unos días".

Asimismo, ha censurado a los socialistas que después de más de dos años de crisis migratoria "hayan sido incapaces de planificar unos recursos para dar una atención digna a las personas que cada día llegan en condiciones infrahumanas a las islas, en particular, a Lanzarote, que se ha visto desbordada desde un primer momento, no solo por la llegada de embarcaciones sino por la acogida de menores no acompañados".

"Tira de decretazo"

Por su parte, la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez (PP), señala que el Gobierno "tira de decretazo" para instalar una infraestructura que desde el punto de vista urbanístico era "muy complicado autorizar" y más existiendo un informe de Protección Civil que advierte del riesgo para la integridad de las personas que allí se alojen cuando se produzcan lluvias. Además ha criticado la "descoordinación" del Gobierno central en materia de inmigración y en relación con la puesta en marcha (CATE), ya que mientras el Consejo de Ministros dio luz verde este martes al Plan de Actuación en Infraestructuras del Ministerio del Interior, autorizando el CATE por interés general, la Dirección General de la Policía registraba el lunes una nueva solicitud de licencia urbanística. En la nota se explica que el acuerdo del Consejo de Ministros permite la declaración de interés general para los CATE, y establece que "en el plazo de un mes, después de la mera comunicación del proyecto a la administración urbanística competente, puedan iniciarse las obras sin que se precise la concesión de licencia municipal alguna".

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Arrecife se quiere poner de manifiesto "la descoordinación, la falta de comunicación y la política de hechos consumados del Gobierno central y del Ministerio del Interior que ni siquiera comunica a la Dirección General de la Policía que no era necesaria una nueva licencia urbanística dado que el Consejo de Ministros aprobaría la instalación del CATE por interés general". Para la alcaldesa de la capital de Lanzarote, el interés general al que alude el Gobierno para imponer el CATE también debería existir para instalar un SIVE en el norte de la isla, que lleva años almacenado, y que evitaría la muerte de seres humanos que llegan en patera, o para tratar a los inmigrantes como personas y "no hacinarlos en naves insalubres".

El Ayuntamiento de Arrecife entiende que el inicio del expediente de legalización urbanística del CATE no sólo supone el reconocimiento del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska de que no cumplió con la legalidad en la primera solicitud presentada, y dada por desistida por el Ayuntamiento el pasado mes. También prueba, a su juicio, la descoordinación que existe en ese Ministerio y en el Gobierno de Sánchez en cuanto a la política migratoria.