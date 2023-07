Defender Canarias y la democracia será el reto principal de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en Madrid tras las elecciones generales del 23J. Lo explicó así ayer el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Las Palmas Luis Campos en la convención que, con el lema de Elegimos Canarias. Siempre, reunió a todos los candidatos y a una nutrida representación de dirigentes a las puertas del inicio de la campaña electoral. Los intereses del Archipiélago ante cualquier otra cuestión y cero concesiones a la ultraderecha ni a los escenarios que favorezcan su presencia en la toma de decisiones ejecutivas.

«Doblemente útil», así definieron el sentido del voto para NC-BC tanto Campos como el presidente de la formación, Román Rodríguez. Este último explicó la necesidad de que la ciudadanía entienda que debe superar la polarización existente en la política nacional y optar por la papeleta de NC como garantía de que sus intereses como ciudadanos canarios van a tener quienes los defiendan

«Cuando no estamos, nos desprecian», señaló por su parte Campos. «Toca defender Canarias en Madrid y no desde posiciones de complejos o inferioridad», sino para «defender nuestra tierra y lo conquistado», continuó el cabeza de lista de los nacionalistas de izquierdas. Además, advirtió que no conseguir representación reportará problemas: «El 75% de bonificación aérea para los residentes en Canarias, volará».

Por su parte, Román Rodríguez avisó que las «conquistas conseguidas hay que mantenerlas». Abundando en la misma idea que Campos, el presidente de los canaristas señaló que la ausencia de su partido de las Cortes Generales significaría que las Islas queden «borradas del mapa» y que el resto de las fuerzas políticas las «vendan al mejor postor».

Durante semana y media NC exploró la posibilidad de concurrir junto a Coalición Canaria (CC) a estos comicios. Contra lo ocurrido hace casi cuatro años, la negociación no llegó a buen puerto y las dos principales fuerzas nacionalistas canarias se presentarán por separado.

No faltaron referencias a CC durante la comparecencia de ayer. «Dijeron que la ultraderecha era una línea roja y se han vendido en el minuto uno en municipios como Teguise», pero Nueva Canarias «nunca estará del lado de la ultraderecha», afirmó Luis Campos. En la mencionada localidad lanzaroteña, ganó las elecciones locales el PSOE, pero sin la mayoría suficiente para gobernar. Coalición logró conformar un bloque de concejales que igualaba en número al capitaneado por los socialistas y fue el único representante ultraderechista el que inclinó la balanza en favor de CC.

Luis Campos señaló que el partido de ese edil «quiere cargarse las autonomías y el autogobierno». Por eso aseguró que, ni por activa ni por pasiva «van a encontrar nunca, jamás», en esa órbita a su partido.

Román Rodríguez recordó que dentro de tres semanas se decidirá en las urnas «quién gobierna España y qué política se orienta». De ahí, según sus palabras, la importancia de «recordarlo» para «no dejarse confundir por el acaparamiento del bipartidismo, cada vez menos sólido».