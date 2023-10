Arranca en Canarias el Servicio 028 Arcoíris, la línea contra la Lgtbifobia

Solo seis comunidades han firmado un acuerdo con el Gobierno de España para disponer de las estadísticas sobre las llamadas al 028 que se produzcan desde su región. Además de Canarias, el Ministerio ha confirmado que se han adherido al proyecto Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia y Asturias. «El Ejecutivo central creó un marco y nosotros, como comunidad, nos sumamos para poder conocer cuántos casos de Lgtbifobia se producen en las Islas y qué tipo de asesoramiento demandan los canarios», explica Celso David Mendoza, director general de Diversidad del Gobierno autonómico.

Los primeros datos sobre la línea 028 aún no han llegado a Canarias, pero a la espera de contar con ellos para enfocar las políticas públicas en materia de diversidad, desde la Dirección General ya tienen claro cuál será su siguiente paso: dar a conocer el servicio en el colectivo. La idea es que, al igual que ocurre con el número 016 contra la violencia de género, el Servicio Arcoíris esté presente en las calles a través de cartelería.

Uno de los sitios clave donde el Gobierno regional quiere que haya información sobre la línea es en los locales de ocio nocturno, así como en el resto de establecimientos de restauración. Para ello, se intentará involucrar al sector en la creación de protocolos de asistencia e información para víctimas de agre

La suma de Canarias a este servicio ha sido bien recibida por el colectivo. Sergio Siverio, presidente de la asociación Diversas, considera que el número 028 es «muy necesario porque sirve para atender no solo casos urgentes, como delitos de odio o agresiones, sino también para apoyar a quienes sufren acoso, necesitan orientación, terapia psicológica o asesoramiento jurídico».

Todas las llamadas de la línea 028 son atendidas en un primer momento desde una centralita ubicada en la Península. A partir de ahí, nacen dos vías: si se trata de un asunto de gravedad y urgente, como una agresión, la persona es derivada al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 del Gobierno de Canarias, mientras que si es una cuestión que precise de apoyo psicológico o ayuda jurídica, la persona será conducida a una de las entidades especializadas del Archipiélago.

Entre esas asociaciones acreditadas se encuentra Diversas. Siverio relata que la mayoría de las consultas que reciben son sobre incidentes –que no siempre constituyen delitos de odio– por los que la persona está sufriendo. Sobre todo destacan los casos de acoso y persecución por la orientación sexual o la identidad de género. Fruto de esas situaciones de discriminación, las personas Lgtbi+ realizan también demandas de atención psicológica. En Diversas cuentan además con un servicio gratuito de salud mental enfocado al colectivo.

También desde Chrysallis, la asociación de familias de Infancia y Juventud Trans, han recibido con alegría la firma del convenio. Olga Díez, vocal de la institución en elArchipiélago, cree que la apuesta de Canarias por la línea es importante tanto por el hecho de poder contar con unos datos que permitan conocer mejor los casos de discriminación, como por la visibilidad que se le dará al propio servicio, que hasta ahora «sigue siendo bastante desconocido».

En este sentido, Díez pide que se creen lugares de información similares a los «puntos violetas» que existen contra la violencia machista en recintos de ocio y también que la línea se dé a conocer en los colegios, con el fin de evitar el acoso y dar herramientas de apoyo a las víctimas.

Viviendas públicas contra la discriminación





Asociaciones isleñas dedicadas a la defensa de los derechos de las personas lgtbi+, como Diversas y Chrysallis, exigen al Gobierno regional la puesta en marcha de políticas de vivienda con el fin de proteger a un colectivo que, en demasiadas ocasiones, sufre el rechazo de su propia familia. No son pocos los jóvenes que al cumplir la mayoría de edad se quedan en la calle por no ser aceptada su identidad u orientación sexual, algo que ocurre justo en una etapa de sus vidas que es clave para terminar los estudios y lograr la independencia económica a través del primer trabajo. «Crear recursos específicos es prioritario, porque hasta ahora los ayuntamientos suplen las carencias como pueden. No se trata de crear guetos, sino de contar con técnicos formados para impulsar y promover el crecimiento de los usuarios», apunta Olga Díez, vocal de Chrysallis. Por su parte, Sergio Siverio, de Diversas, asegura que su asociación se ve «sin margen de maniobra» cuando una persona llama pidiendo una solución habitacional. Para Siverio también resulta «fundamental» que se disponga de recursos gestionados por personas «sensibilizadas» sobre los problemas que sufre la población lgtbi+. Precisamente la semana pasada la consejera de Bienestar Social del Gobierno regional, Candelaria Delgado, anunció en comisión parlamentaria que «se trabaja en coordinación con la Administración central para poner en marcha políticas de vivienda» dirigidas al colectivo. Un anuncio del que las asociaciones esperan tener pronto más datos. | C. M.