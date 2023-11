Jonathan Domínguez, exportavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, que había renunciado a su cargo municipal, ha sido nombrado por el Consejo de Gobierno como viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias.

Este nombramiento facilita un pacto entre el PSOE, que gobierna en el Ayuntamiento de La Laguna, con Coalición Canaria, actualmente en la oposición.

Domínguez presentó este mismo lunes su renuncia al cargo de portavoz de CC en La Laguna. Aunque su escrito no hace referencia a las fricciones existentes con el PSOE y, en particular, con el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, se trata de un movimiento que busca allanar el camino para que PSOE y CC lleguen a un acuerdo, después de que los nacionalistas hayan confirmado su apoyo a Pedro Sánchez en su investidura.

En busca de estabilidad

La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, había manifestado que se abría “un camino por explorar en lugares donde hoy la estabilidad no está garantizada, como es el caso del Ayuntamiento de La Laguna”. Y este paso sigue esa línea.

“Tras 16 intensos años de actividad municipal, entre las responsabilidades de gestor, director general, concejal, teniente de alcalde y, en esta última etapa, concejal de la oposición y portavoz nacionalista, ha llegado el momento de dar paso a otras responsabilidades”, recoge el escrito de Jonathan Domínguez.

Pocas horas después, el consejo de Gobierno ha materializado su nombramiento, al que también hace referencia en su escrito de renuncia. “La nueva responsabilidad no me impedirá seguir estando al lado de los laguneros y laguneras trabajando por su calidad de vida e intereses, pero si me mermará la posibilidad de continuar siendo miembro de esta corporación, y acompañar a mis compañeros, concejales del grupo municipal de Coalición Canaria, en el día a día de su trabajo, lo cual me apena muchísimo porque luchar por La Laguna y su gente ha sido toda mi vida política, y junto a ellos y ellas ha sido un revulsivo constante”, expresa.