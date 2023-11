Estrenan consulado de Kazajistán en Canarias ¿Qué relaciones existen entre el Archipiélago y el país asiático?

Nosotros abrimos nuestra embajada en España en 1999 y poco a poco estamos ampliando nuestra presencia. En 2015 abrimos el consulado de carrera en Barcelona. Y ahora hay una estrategia de ampliación de la red de los consulados honorarios aquí en España. Ahora abrimos en Andalucía, en Baleares y en Canarias. El Archipiélago es un sitio privilegiado, muy importante. Es un sitio turístico clave y muchos kazajos vienen cada año como turistas. Una representación consular aquí que les pueda proteger y ayudar en cualquier momento es un asunto imprescindible para los nosotros. Pero también queremos aprovechar la representación oficial de nuestro país aquí para fortalecer nuestros lazos con las Islas. No solo en el ámbito político, más en el económico, cultural y humanitario.

¿Planean reunirse durante su visita con empresarios isleños?

Celebramos una comida con representantes de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, donde intercambiamos temas de interés mutuos en el sector de comercio. Y también una mesa redonda con ocho empresas canarias de diferentes sectores: de logística, agrícola, sanitario y naval, entre otros. Somos un país bastante agrícola y estamos interesados en las tecnologías avanzadas de España. Y también tenemos mucho tránsito por razón geográfica por lo que estamos desarrollando infraestructuras incluso en el Mar Caspio y la experiencia española en este sentido también es interesante para nosotros.

Además del turismo, ¿qué otros aspectos del Archipiélago le pueden interesar a Kazajistán?

Es verdad que como hay mucho turismo y muchas empresas del sector, hay una experiencia de tecnologías turísticas que para nosotros sería muy interesante porque también apostamos mucho por el turismo. Kazajistán es desconocida en España, pero en general tenemos muchos paisajes interesantes, naturales, y una cultura muy diferente, pero necesitamos quizás una consultaría, una red de buenos hoteles. Y las empresas de aquí pueden ayudarnos mucho. También con la energía verde. Kazajistán se ha puesto el objetivo de llegar a cero emisiones de CO2 en 2060, a pesar de que tenemos petróleo, gas y carbón para 300 años. Hemos empezado una transición verde. Y algunas empresas españolas del sector ya están allí. Aquí hay empresas que tienen tecnología de energía verde en el océano y nosotros nos planteamos instalar tecnología de este tipo en el Mar Caspio. Entonces hay muchas oportunidades. Ahora queremos abrir un vuelo directo con España porque hay un flujo permanente de turistas. Buscamos un socio español que pueda ayudarnos.

¿Cuántos turistas kazajos llegan a Canarias al año?

Sabemos por las estadísticas de los visados que decenas de miles de turistas kazajos vienen a España, entre ellos por lo menos 10.000 vienen anualmente a Canarias y solo 2.000 españoles vienen como turistas a Kazajistán. Quisiéramos que el flujo creciera a ambos lados, y el vuelo directo ayudaría.

¿Hay posibilidades de que esa conexión sea con las Islas?

¿Por qué no? Se puede montar un chárter o un vuelo entra Kazajistán y Canarias con una parada en Barcelona o en Madrid. Debe ser una decisión de las empresas porque debe ser viable.

¿Cuántos kazajos viven en Canarias?

Oficialmente, hay diez registrados, pero estoy seguro de que hay más porque no es obligatorio registrarse. Muchos de ellos no se registran, pero viven aquí. La verdad es que los kazajos no suelen emigrar mucho. Somos un país económicamente bastante fuerte. Nuestro nivel de vida es bastante alto con un PIB per cápita más o menos de 13.500 dólares. Estamos desarrollándonos. Este año nuestra economía va a crecer un 5%. Por eso a los kazajos sí que les gusta viajar, pero no migrar.

¿Cuáles son los puntos fuertes de la relación entre Kazajistán y España?

La característica más bonita, más buena y más importante es que nuestras relaciones tienen un carácter estratégico. El año que viene vamos a celebrar el 15 aniversario de la firma del Acuerdo de las Relaciones Estratégicas entre Kazajistán y España. Además, intercambiamos visitas de los mandatarios permanentemente. Y abrimos las embajadas a la misma vez, en 1999, cuando nuestro país tenía solo ocho años. Quiero que esas relaciones políticamente excelentes, se proyecten al sector económico. Hay empresas españolas que llevan décadas allí, pero podrían tener una presencia mucho mayor. No aprovechamos el potencial cultural que tenemos. Por eso, una de mis tareas es desarrollar la cooperación económica entre los dos países.

¿Qué oportunidades le puede ofrecer el mercado kazajo a las empresas españolas?

Puede ofrecer todo el abanico de oportunidades a empresas de todos los sectores. Somos un país industrializado y necesitamos industria, maquinaria. Ahora tenemos dos grandes plantas de producción de coches de marcas coreanas, también están construyendo unas plantas de coches de marcas chinas y nosotros sabemos que hay unos clústeres bastante importantes en España de automoción. Y en el sector de la construcción, que también es importante en España, lo mismo. En Kazajistán la construcción representa un 8% del PIB. Por eso importamos mucho los materiales de construcción y estamos interesados en que las empresas que producen los materiales vengan. En el sector agrícola, hay muchas posibilidades porque tenemos cinco veces el territorio de España y podemos producir muchos productos. Y las tecnologías avanzadas de España nos pueden ayudar muchísimo. España puede abrir un mercado en Asia Central y enviar desde allí sus productos a China con los que tenemos 1.300 kilómetros de fronteras y muy buenas relaciones. Y también estamos cerca de un mercado inmenso como India.

Un punto estratégico en el mapa...

Podemos ser una ventana, una puerta de entrada hacia Asia Central y para toda el área exsoviética y postsoviética. Nuestra mentalidad, nuestra infraestructura y nuestra seguridad jurídica, todo es muy parecido a España y hay muchos incentivos por parte de nuestro gobierno para las empresas extranjeras que desean venir. Desde la embajada y los consulados daremos toda la información y les acompañaremos en su proceso de llegada a Kazajistán.

¿Qué papel juega Kazajistán en el tablero geopolítico tras la guerra en Ucrania? ¿Se han generado nuevas oportunidades tras las sanciones de Europa a Rusia?

Cualquier conflicto es una cosa muy lamentable. Rusia y Ucrania, son países cercanos para nosotros. Hay una gran colonia de rusos y ucranianos que están viviendo en el Kazajistán muy pacíficamente. Políticamente, nosotros no cesamos nuestras buenas relaciones con ninguno de los dos. Estamos dispuestos a prestarnos como plataforma para mediar entre ellos y para establecer negociaciones porque nosotros deseamos que la paz llegue cuanto antes. Y claro que el conflicto tiene consecuencias. Tras las sanciones de Occidente a Rusia, Kazajistán recibe muchas miradas, incluso desde la Unión Europea. Ha habido visitas oficiales de presidentes europeos. Tenemos una dinámica de cooperación, de cumbres y reuniones con la Unión Europea que demuestra el interés mutuo que existe. Estamos interesados en desarrollar aún más esas relaciones, porque nosotros podemos ayudar a la UE a diversificarse en muchas áreas como en materias primas. Y la UE nos puede aportar tecnología, inversiones, conocimiento.

¿Cómo se vive entre dos grandes potencias mundiales como son China y Rusia?

Estamos donde estamos, no podemos irnos (risas). Hay cosas buenas y hay retos. Con China nosotros tuvimos siempre buenas relaciones. Hay muchas inversiones chinas en nuestro país, nuestro comercio global está creciendo muchísimo. El 83% de la mercancía terrestre entre China y Europa pasa por Kazajistán. Nuestros lazos con china son muy estratégicos, muy profundos y cooperamos en términos económicos.