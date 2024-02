Noemí Santana, sin rivales, repite como coordinadora regional de Podemos

Se cumplieron los pronósticos con la victoria de los dirigentes afines a la dirección nacional de Podemos en las asambleas autonómicas, entre ellas Canarias donde la diputada nacional y exconsejera Noemí Santana vuelve a convertirse en la coordinadora regional de la formación, cargo en el que ya estuvo entre 2017 y 2020. Santana no tuvo rival ya que la lista alternativa que encabezaba Mila Hormiga fue desalojada por el comité electoral del partido por no cumplir con los criterios de paridad, circunstancia que siempre ha sido negada por los componentes de la candidatura. Hormiga recurrió a la Comisión de Garantías pero nunca recibió respuesta oficial. Según los resultados publicados, Hormiga consigue entrar en el Consejo Ciudadano Autonómico pero la dirigente crítica con la dirección ha manifestado en varias ocasiones que no formará parte del órgano.

De esta forma el sector oficialista controla las comunidades autónomas también por no contar con candidaturas alternativas impedidas por la dirección nacional. Isa Serra será la líder autonómica en Madrid; María Teresa Pérez en Comunidad Valenciana; Lucía Moñiz en Baleares; la diputada Noemí Santana en Canarias y tanto Conchi Abellán como Javier Sánchez Serna repiten al frente del partido en Cataluña y Murcia, respectivamente. También ha sido proclamada coordinadora autonómica de Aragón la exportavoz en el Parlamento regional Marta de Santos y en Asturias, un territorio sumido en crisis interna desde hace tiempo, el oficialista Diego Ruiz de la Peña vence al sector crítico. Los nuevos coordinadores tendrán la misión de relanzar al partido que atraviesa un momento delicado y adolece de debilidad territorial, dado que es fuerza extraparlamentaria en Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias, unido al fuerte retroceso de representación en Baleares, Aragón y Asturias tras las últimas elecciones autonómicas. En las elecciones europeas los inscritos de Podemos han ratificado a la exministra de Igualdad Irene Montero como candidata a las elecciones europeas de la formación, con lo que tendrá la misión de relanzar al partido en esta cita electoral clave para el futuro de la formación morada y donde se medirá con Sumar. A nivel autonómico las bases de Podemos han respaldado a los candidatos oficialistas en ocho comunidades autónomas, con lo que la dirección estatal se garantiza estabilidad en estos territorios al estar dirigidos por afines a la cúpula del partido. Así lo ha avanzado la líder de Podemos, Ione Belarra, al inicio del Consejo Ciudadano estatal del partido para detallar que, en el caso de las primarias a los comicios europeos han participado 36.054 inscritos. De esa cifra, más de 30.581 han respaldado a la ministra de Igualdad, el 85% del total de votos emitidos en unas primarias donde no tenía rivales de relevancia. La cifra de participación es inferior a la última consulta de la formación respecto al apoyo de investidura, donde votaron 55.000 inscritos, pero superior al proceso para refrendar el último documento estratégico del partido el pasado mes de noviembre, que movilizó a 31.000 inscritos.