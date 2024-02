Los partidos políticos y expresidentes del Gobierno se unen en el luto por la pérdida de Lorenzo Olarte, quien pasó varios días hospitalizado en estado crítico antes de su fallecimiento. El PSOE Canarias ha expresado su pesar por la pérdida de este "destacado servidor público", transmitiendo sus condolencias a familiares y amigos. Desde Coalición Canaria, destacan la tristeza ante la noticia y resaltan la contribución de Olarte a Canarias, y resaltan su firme defensa de la región. El Gobierno de Canarias ha declarado tres días de luto oficial en las islas por el fallecimiento de Olarte, de modo que desde este sábado hasta el martes las banderas ondearán a media asta en todos los centros públicos dependientes de la comunidad autónoma.

La capilla ardiente se instalará en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, con horarios de velatorio este sábado de 16.30 a 00.00 horas y mañana domingo de 09.00 a 16.30 horas. La misa funeral se llevará a cabo mañana a las 17.00 horas.

Lorenzo Olarte, presidente del Gobierno de Canarias en la II Legislatura (1988-1991), vicepresidente y consejero de Turismo entre 1995 y 1999, y presidente del Cabildo de Gran Canaria entre 1974 y 1979, deja un legado político importante. Además, fue diputado en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Canarias. Su última aparición pública fue hace dos meses en la capilla ardiente del expresidente Jerónimo Saavedra.

El actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en nombre del Gobierno autonómico, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de Lorenzo Olarte. Cree que hoy "es un día triste" para Canarias con el fallecimiento de Lorenzo Olarte. "Se nos ha ido uno de los grandes constructores del Archipiélago tal y como lo conocemos, que tuvo un papel fundamental en la transición del franquismo a la democracia y, por supuesto, en la construcción política de lo que es Coalición Canaria".

Para Clavijo, el expresidente del Gobierno fue un "hombre de centro, con una capacidad de negociación, de convencimiento, de regate en corto político y con esa socarronería inherente a la figura de Olarte". "Nos ha dejado a los 91 años y solo quedarnos con lo bueno, lo positivo y, por supuesto, con las lecciones que no que nos dio". En honor al expresidente, se suspende la agenda del presidente Clavijo para este sábado.

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, resalta la importancia de Lorenzo Olarte en los inicios del autogobierno y en la construcción de la Canarias actual. Señala su pérdida como un acontecimiento significativo en la historia política del siglo XX en las islas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se une al pesar por la partida de Lorenzo Olarte, destacando su contribución a la historia de Canarias y su compromiso con la región. EL PSOE tiene hoy Comité Regional y Torres hará una mención especial a Lorenzo Olarte, "en el paso de la dictadura a la transición, como una de las figuras esenciales para la recuperación de la democracia, porque supo entender el nuevo tiempo y fue un hombre que tenía una especial socarronería, también como Jerónimos Saavedra". A su jucio, es curioso que en pocas semanas se hayan ido ambos, "y seguro que estarán compartiendo cómo mejorar Canarias desde dónde estén". "Aparte de todo, lo que aportó a la historia de Canarias en distintos puestos de responsabilidad incluso en el Congreso de los Diputados y de ámbito estatal, yo le agradecía expresamente que en los peores momentos de la pandemia, que tuvimos varias videoconferencias y llamadas de teléfono, siempre me arropó y me apoyó como presidente de Canarias, algo que es inolvidable cuando las cosas vienen mal dadas". Por tanto, su fallecimiento supone "otro golpe a lo que es la historia la democracia en Canarias, un hombre que con sus ideas y sus decisiones, algunas de ellas lógicamente no compartidas por el PSOE, sin embargo se le tiene un especial cariño dentro de nuestra formación política".

Manuel Hermoso

El expresidente del Gobierno canario, Manuel Hermoso (89 años), que compartió gobierno con Lorenzo Olarte como presidente tras la moción de confianza a Fernando Fernández (1988 y 1991), y fue su vicepresidente y consejero de Turismo entre 1995 y 1999 está afectado por el fallecimiento del político centrista. "Hemos perdido a un magnífico político, un hombre ejemplar, de mente un centrista a toda prueba", exponía este sábado. "Se mantuvo en una posición muy ideológica de centro", remarca el expresidente nacionalista. "Era muy espontáneo en sus manifestaciones con un efecto muy simpático en todas las reuniones que manteníamos", recuerda.

Y quiere destacar que fue "un gran defensor de Gran Canaria para la que consiguió unos resultados brillantes como fue la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para lo que fue su defensor a ultranza". "Tuve la suerte de tenerlo como compañero de gobierno durante una etapa en la que incluso fue vicepresidente, y tuve el honor de aportarle el apoyo para que fuera presidente cuando Fernando Fernández presentó su moción de confianza que perdió, y apoyamos a Olarte, lo cual fue una solución magnífica para aquellos momentos de la transición".

Indica que últimamente tenían relaciones pues pasaba por momentos difíciles económicamente, y no ha podido disfrutar de la retribución que finalmente se les puede dar a los expresidentes que la pidan como asesores del Consejo Económico y Social (CES), enmarcada en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2024. Olarte y Jerónimo Saavedra, otro expresidente fallecido el pasado noviembre, luchaban porque se les diera "dignidad" a los exjefes del Ejecutivo con una compensación por haber ostentado tan altas responsabilidades.

Román Rodríguez : Un representante genuino del centrismo

El presidente de NC-BC y expresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, destacado que Lorenzo Olarte "ha sido, sin duda, uno de los políticos canarios más relevantes de la última etapa del franquismo, la transición y la instauración de la democracia y de la autonomía. Representante genuino del centrismo político en el Archipiélago y muy vinculado al expresidente, Adolfo Suárez, fue presidente y vicepresidente del Gobierno de Canarias".

Rodríguez ha señalado que Olarte "evolucionó hacia un nacionalismo moderado y fue parte importante de la constitución de Coalición Canaria en 1993, aunque luego se separó de esta por distintas diferencias políticas. Autonomista convencido, el Ejecutivo estatal le amenazó con aplicar el artículo 155 de la Constitución por el descreste arancelario a finales de los años ochenta, al entender el Gobierno de Felipe González que, en la comunidad canaria, se estaba produciendo una rebelión en materia fiscal".

El también expresidente canario incidió en que con él "se va un protagonista importante de nuestra historia reciente. La de mayor transformación y desarrollo de esta comunidad en todos los ámbitos: educación, sanidad o infraestructuras. La de la creación y consolidación de las instituciones propias con capacidad de decisión sobre los problemas que nos afectan. La del reconocimiento de nuestras especificidades por el Estado español y por la Unión Europea".

Parlamento de Canarias

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, lamenta, en nombre de la Cámara, el fallecimiento del expresidente canario y traslada “el más sentido pésame de la Mesa y de todo el Parlamento de Canarias” a sus familiares y amigos. “Perdemos a un hombre clave para entender la política en Canarias desde finales de los años 70 del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Un líder que, desde el centro político, reivindicó el espíritu de la transición democrática española, que pudo vivir en primera persona, así como el diálogo, el consenso y la posibilidad de llegar siempre a acuerdos”, subrayó Astrid Pérez.

Morales: "Entre sus hitos, la defensa de nuestro REF"

Para el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, Lorenzo Olarte ha dejado "una huella indeleble en la política y en la sociedad canaria"."Su trayectoria ha estado ligada desde la transición, primero, a la defensa de la democracia, y luego al impulso de la creación de nuestra autonomia. Durante su larga vida política como presidente del Cabildo de Gran Canaria, como diputado en el Congreso, como presidente de Canarias, con los más importantes hitos para nuestra tierra con su participación en la Mancomunidad Interinsular de Cabildos, la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o la defensa de nuestro REF, de nuestra singularidad fiscal a la hora de incorporarnos a Europa frente a la Comunidad Económica Europea o al presidende del Gobierno de España como Felipe González", añade. En su opinión es, "sin duda una enorme pérdida, pero nos queda su memoria y su legado".

Cabildo de Lanzarote

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha mostrado este sábado sus condolencias por el fallecimiento Lorenzo Olarte, a quien ha considerado "uno de los políticos más influyentes de Canarias".

"Tristemente, tenemos que decir adiós a Lorenzo Olarte, uno de los políticos más influyentes de Canarias, un ávido defensor de nuestra democracia y con una gran visión de la política, no en vano fue nombrado asesor del presidente del Gobierno de España, Adolfo Suárez", ha aseverado en un comunicado.

