El Parlamento investigará las ramificaciones canarias del ‘caso Koldo’ con la lupa puesta en la gestión de Torres

No habrá mesura dialéctica durante la comisión parlamentaria que investigará las ramificaciones del caso Koldo en Canarias. Así lo vaticinó el tono bronco del debate celebrado hoy en la Cámara regional y que culminó con la aprobación unánime a investigar todas las presuntas compras irregulares de material sanitario efectuadas por el Gobierno del pacto de las flores que presidió el ahora ministro Ángel Víctor Torres durante la pandemia.

Si ya el pasado 28 de febrero, cuando CC y PP registraron la iniciativa, quedó claro el interés de los socios mayoritarios del Gobierno canario de señalar directamente al expresidente como máximo responsable ("caso Torres" lo bautizó entonces la conservadora Luz Reverón y lo reiteró hoy) de dilapidar de manera presuntamente oscura un mínimo de 46 millones de euros en la contratación pública de suministro de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, los argumentos usados reforzaron esa línea de actuación: el ahora ministro y los partidos que sustentaron su gabinete "hace 15 meses amordazaron y abortaron la investigación de un caso de corrupción con todas las letras" porque su gestión "convirtió a Canarias en el mejor cliente de la presunta trama corrupta del caso Koldo, que otorgó millones para empresas de amiguetes o recomendados del PSOE".

"No hay ningún representante del PSOE en Canarias que esté siendo investigado o esté acusado y somos los primeros interesados en que se llegue hasta el fondo, solo buscan hacer daño político porque ya han dictado sentencia", respondió el socialista Sebastián Franquis. "No se puede defender aquí que el expresidente Torres sabía seguro lo que hacía Koldo y luego en Madrid defender que la presidenta no sabía lo que hacía su compañero sentimental", remachó el canarista Luis Campos.

Durante la investigación, que en principio durará hasta final de año, de "las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación del Servicio Canario de Salud (SCS) del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la Covid-19", los socios del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo quieren que desfilen, además de Torres y Franquis, el exvicepresidente Román Rodríguez, los exconsejeros Julio Pérez, Blas Trujillo, el exviceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera (actual director de Gabinete del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática), el exviceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez, o el exresponsable del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez.

Por su parte, desde la bancada de la oposición de izquierdas (PSOE y NC-Bc) se estudia pedir la comparecencia del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el presidente de Unidos Por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, investigados en el caso Damco por dos ventas de material sanitario por un importe de 22,9 millones en las que están involucrados.

