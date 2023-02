Carla Miranda: "He recibido algunas críticas en Facebook porque piensan que no soy canaria"

¿Por qué quiere ser Reina?

La mayor motivación fue la oferta de Nauzet Afonso que me lo propuso y no pude decir que no, creo que es una plataforma de empoderamiento brutal. A nivel personal en mi caso y como mujer yo he pasado por un arduo proceso de deconstrucción, amor propio y dejar atrás personas que te aportan inseguridades y que te hacen creer que no vas a lograr tus metas. Para mí es una manera de formar parte de algo tan canario, con un equipo de ensueño y más de 100 kilos a cuesta.

¿Cuál es la esencia de la gala de la Reina?

Esto no es una candidatura de belleza y venimos aquí a contar una historia de la misma manera en que yo trato a mis personajes. Es la historia de un equipo que ha trabajado durante meses en una fantasía, yo simplemente soy una conductora para contar esa historia e intentaré hacerlo lo mejor posible.

Soy una persona que me guío con el corazón y menos veces de las que me gustaría con la razón, a veces tiene sus cosas buenas y otras malas

¿Cómo descubrió que quería ser actriz?

De pequeña sufría una fobia social. No podía relacionarme con mis compañeros de la guardería, ni del colegio, si sonaba el teléfono en mi casa lo tenía que coger otra persona, siempre me ponía detrás de mis padres para que hablaran ellos. Un día de buenas a primeras con siete años tras ver la película Los otros, le pedí a mi madre que me apuntara a clases de teatro y el resto de mi condición desapareció a lo largo del tiempo que pasé al tomar las clases. Para mí el teatro lo es todo.

¿En qué audiovisuales ha trabajado?

La mayoría de cosas las he hecho fuera, principalmente teatro, pero recientemente grabé un corto dirigido por Belinda Washington y ahora estoy en ensayos para otro cortometraje que voy a hacer como protagonista y francesa, así que será un nuevo reto. También participé brevemente en el largometraje de Armando Ravelo, Érase una vez en Canarias.

¿Está orgullosa de su evolución?

Totalmente, esa niña diría que no soy yo. Creo que es una profesión de valientes porque lo que más vas a tener son noes y el teléfono no te va a sonar durante muchísimos períodos de tiempo en los que vienen la desesperación, el autosabotaje de pensar que no eres lo suficientemente buena. Yo dejé el trabajo que tenía para dedicarme a esta profesión.

¿Fue una decisión difícil?

Es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, pero yo soy una persona que me guío con el corazón y menos veces de las que me gustaría con la razón, a veces tiene sus cosas buenas y otras malas, pero fue un atrevimiento por mi parte. Me dije que no me quería ir a la tumba sin haberlo intentado aunque fracase en el intento. El tiempo dirá si vuelvo a tirar de otros estudios que tengo y cambio de rumbo de nuevo.

¿Qué otra educación tiene?

Soy licenciada en Ciencias Políticas, no tiene nada que ver pero me gustan muchas cosas, es más fácil preguntarme lo que no me gusta que lo que me gusta. Es cierto que es una carrera muy completa porque mezclas muchas disciplinas y tenía la presión de mis padres. No lo veo como tiempo perdido porque un actor tienes que conocer diferentes experiencias. Creo que verlo así fue lo que me salvó porque entonces hubiera terminado en una depresión mucho más grande de la que llegué a tener porque en un momento determinado no podía seguir con los estudios y fue ahí cuando empecé terapia, que es otra de las cosas que me ha salvado.

¿A la gente le cuesta creer que es canaria?

De hecho, he recibido algunas críticas en páginas de Facebook porque piensan que no soy de aquí. Presentarme es mi manera de decir: Sí, soy canaria y tengo aguante. Creo que tenemos que cultivar más el amor propio y enjuiciar menos. Yo al final he logrado llegar a un cierto punto en el que he construido esa barrera en la que hay ciertas cosas que ya ni me afectan, pero la gente es muy poco empática.

¿Qué nos puede contar sobre su fantasía?

Muy poco, mi fantasía, ‘Cien mil o un millón’ está inspirado en la canción de Silvio Rodríguez, Unicornio azul, y es una especie de oda a reflexionar sobre cuánto estaríamos dispuestos a dar por cumplir nuestros sueños. Y, en mi caso, también cuánto daría yo por ser Reina del Carnaval. También es muy del estilo de Nauzet Afonso que es una persona muy impredecible y un día tiene esto esquematizado y al otro todo se derriba y tiene otra propuesta totalmente diferente, así que estoy disfrutando del proceso. Al final como artista respeto mucho los procesos de cada uno.

¿Cuánto daría usted por ser Reina?

Yo voy a dar todo lo que esté en mi mano, hay cosas que se escapan del poder de uno y gane quien gane el objetivo es demostrar la creatividad de todos los diseñadores y realizar una puesta en escena que se proyecta internacionalmente. Viví fuera varios años y no me perdía una gala, me impresionó la cantidad de gente extranjera que veía, por ejemplo, la Gala Drag Queen. No sé lo que daría pero voy a por todas.

¿Dónde ha vivido?

Viví seis años en Londres, dos en París y uno en Milán. Estuve estudiando, becada, trabajando y haciendo arte dramático. Me encanta viajar y es una de las experiencias más enriquecedoras porque te abre mucho la mente y te ayuda a valorar lo que tienes en casa. A veces con la mente insular que tenemos pensamos que se nos queda pequeño todo e irte fuera te da la perspectiva para entender lo que vale lo que tenemos en casa.

¿Cuántos idiomas habla?

Hablo cuatro, quería aprender ruso pero como surgió todo el conflicto de Rusia y Ucrania pensé que quizás lo aparto para no generar problemas. Me apasionan los idiomas y estoy muy adicta a series surcoreanas, así que quizás estudiar un idioma asiático me encantaría.

¿Se considera influencer?

Soy un poco reacia al concepto de influencer y siempre está la presión de pensar que influencias a la gente. En mis redes me recreo en diferentes épocas y me encanta hacer reels del Hollywood antiguo. Es mi plataforma para expresar todo aquello que me gusta.

Si es una persona bastante retro, me imagino que el tema de este año le gusta...

Me encanta, Studio 54 me apasiona. ¡Lo qué hubiera dado por estar en una fiesta en esa discoteca de Nueva York!

¿También es antigua en la forma de pensar?

Mis amigos me dicen que parezco una señora de 90 años y es que lo soy pero atrapada en una mujer de casi 30. Sobre todo en la atención al detalle, en ese cariño a la educación, los modales y en cómo era el tiempo. Antes todo era mucho más lento y ahora pasa así y sin darte cuenta ya estás en otra cosa. Soy una persona muy pausada, sigo escribiendo cartas con sellos de lacre, o sea, what?