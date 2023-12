Jaka Lakovic descarta el debut con el Granca de Amar Gegic ante el Breogán

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, comenzaba su comparecencia ante los medios en la previa del choque de mañana ante el Río Breogán (19.45 horas, Movistar Deportes) comunicando las molestias de Ferran Bassas, que será duda hasta último momento de cara al trascendental duelo de mañana en el que una victoria clasificaría matemáticamente a los claretianos para la disputa de la Copa del Rey, como su decisión de no convocar al último fichaje de los claretianos, Amar Gegic, incluso en el caso de que el base catalán no se recupere a tiempo para ser de la partida.

"El equipo está bien a falta de dos entrenos, preparado, aunque Ferran (Bassas) tiene alguna molestia física y vamos a ver como evoluciona de cara al partido de mañana", apuntaba el esloveno.

Del último refuerzo de los claretianos, Amar Gegic, el estratega balcánico afirmó que querían "añadir una pieza más al equipo porque la temporada es larga y este año al quitarse la ventana FIBA de noviembre y en consecuencia no hemos parado desde agosto". Con su incorporación considera que podrán dar "más aire al resto de jugadores, que puedan tener algún descanso más en las rotaciones y añadir más físico en nuestra línea exterior, que es algo que necesitamos". "Podría jugar mañana, pero no lo va a hacer, tenemos equipo y como está recién llegado es muy difícil que pudiera jugar y por eso jugaremos el partido con el resto de los jugadores que tenemos disponibles", aclaró.

Ante la mala dinámica del equipo en sus últimos tres partidos de Eurocup que le ha llevado a pasar de 10 victorias seguidas a tres derrotas, Lakovic recordó que "cuando íbamos 10-0 se decía que esto era muy fácil, que la Eurocup no vale para nada y sin embargo, las tres últimas derrotas demuestran que no es así, que es una competición importante en la que juegan equipos muy buenos". "Dos de estas tres derrotas se produjeron en la prórroga, en tres partidos en los que consideramos que no jugamos como deberíamos haberlo hecho y esto nos ha penalizado de una u otra manera, pero ahora tenemos que ir a competir y ganar en todos los lados para asegurar los primeros puestos del grupo, con los que evitas los cuartos de final".

Del partido de mañana ante el Breogán recalca que "solo vale ganar". "Es un rival duro que compite bien aunque estén abajo, son el tercer mejor equipo de la liga en el rebote ofensivo, son los cuartos en posesiones jugadas en el poste bajo y con la nueva incorporación de Ben McLemore, que es un buen tirador que les va a permitir potenciar el juego indirecto y tenemos que estar muy preparados", analiza Lakovic que pone el acento en que "con las lesiones han demostrado que pueden jugar con quintetos más bajos con Momirov de cuatro y utilizándole como tirador".

La defensa puede ser clave

La clave del partido se encuentra en su opinión en "estar preparados para defender todos sus planteamientos y terminar todas nuestras defensas con un buen rebote para poder correr e imponer nuestro ritmo de juego".

"Hace muchos años que no se ha podido decidir la Copa del Rey en casa, por eso el partido ante el Breogán es muy importante porque nos puede permitir sellar nuestro billete y en estas ocasiones, nuestra afición siempre responde y no tengo ninguna duda de que mañana nos volverá a mostrar como se juegan estos partidos", se sincera el técnico balcánico que afirmaba que no se piensa en la posibilidad de poder ser cabezas de serie, afirmando que "solo pensamos en el partido de mañana, en las cosas que tenemos que hacer bien para ganar y todo lo otro ya vendrá".

En cuanto al crecimiento de Ethan Happ en el último mes que le ha llevado a estar entre los candidatos a MVP del mes de diciembre y que se reencuentra con su exequipo, Lakovic considera que el jugador "ha dado grandes pasos hacia adelante para adaptarse al equipo, a las necesidades tácticas y físicas, pero también el equipo se ha adaptado a él, le entienden mejor, aceptan sus buenas cosas e intentamos minimizar las malas, como con todos y por ahora está en una línea buena de progresión y de ayudar al equipo a ganar".

A falta del choque ante el Breogán, su balance del 2023 es el de "un año de éxitos, para mí y para la afición, hemos conseguido un trofeo muy importante a nivel europeo y el equipo siempre ha ido sumando, nos hemos clasificado para la Copa del Rey, para el playoff, ha sido un año bueno que ojalá que en el 2024 podamos seguir compitiendo y jugando así".