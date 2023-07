Estos días ha impartido el taller 'La creación del personaje y la adaptación al cine o al teatro’ en la Universidad de Verano de Maspalomas. ¿Cómo fue la experiencia?

Ha ido fenomenal. Estoy muy contenta con el grupo de actores que se han apuntado, son gente semiprofesional, trabajan aquí en Canarias en teatro y en cine pero no tienen una proyección nacional. Me está resultando muy interesante porque tienen una gran implicación. Hemos trabajado Yerma, la obra de Lorca. Hemos elegido unas escenas y las hemos trabajado para formato teatro y para formato cine, que es muy distinto. Los mecanismos que se utilizan como actor para trabajar en el cine son totalmente contrarios a los que se utilizan para trabajar en teatro. Y eso es algo que no se suele enseñar en las escuelas, esa diferencia. Y me parece una de las cosas más importantes del aprendizaje de la interpretación.

¿Y cuál es la principal diferencia entre cine y teatro a la hora de interpretar que han trabajado en el taller?

Hay muchas. Es muy largo de explicar. No lo puedo responder en una sola pregunta. Es muy interesante ver todo el proceso para entender las diferencias.

En el teatro, ¿cuáles diría que son las principales claves a la hora de afrontar la creación de un personaje?

El estudio del personaje, la profundización en el autor y su obra, la época en la que se escribió, los objetivos que defendía el autor, la composición corporal, física... Son muchísimas cosas, no se pueden describir en una respuesta. El teatro requiere una gran preparación y es el medio más difícil en la interpretación.

Usted ha contado que parte de su proceso a la hora de crear sus personajes, es hablar con el autor si está vivo. Si no es posible, ¿qué alternativas busca?

Si el autor está vivo, por supuesto que hay que hablar con él. Si no está vivo, hay que intentar encontrar todos los artículos, las entrevistas y todos los comentarios que se hicieron en su época. Y si vivió hace 2000 años, como en el caso de los griegos, pues recurrir a estudiosos en la materia, a gente que se ha dedicado a la investigación. Yo estuve aquí hace cuatro años, haciendo Veinticuatro horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Este autor es uno de los que mejor describe al ser humano. Tenía una clarividencia y una lucidez para retratar la condición humana y para, a través de sus obras, reflexionar sobre nosotros mismos. En el caso de Federico García Lorca, que también estuve en el Pérez Galdós con Yerma hace diez años, interpretando a Yerma, pues también te digo que hubo un trabajo de investigación muy potente por parte de todo el equipo y de Miguel Narros, que era el director, que en paz descanse.

Ahora está inmersa en un proyecto musical, Blues & Roots, con Del Toro Blues Band.

Sí, estamos de gira por España. Me gustaría mucho venir, es posible que lo hagamos el año que viene. Es un espectáculo con música, pero no es musical. Es un espectáculo con música en directo multidisciplinar, que une la poesía de Lorca, el blues, la historia de la música negra y a José Hierro, el poeta. Es una reflexión sobre el origen de la música negra y su paralelismo con nuestra cultura. Es un espectáculo que estamos llevando de gira por toda España, que se estrenó en el Infanta Isabel de Madrid en octubre de 2022.

Uno de los poemas de Lorca que ha servido de inspiración para este espectáculo es El rey de Harlem, ¿no?

Sí. Yo incorporé a la dramaturgia el poema El rey de Harlem, perteneciente a Poeta en Nueva York porque cuando estuvo Lorca en Nueva York, en el año 29, se produjo en él una gran catarsis. Fue algo muy interesante lo que le ocurrió. Y de ahí salió Poeta en Nueva York. Pero es que de ahí salió también una apuesta muy férrea por el surrealismo. Introducir en nuestro espectáculo El rey de Harlem, que es un poema memorable, era un reto. Pero más reto ha sido aún componer blues con su poema. Es sorprendente, para nosotros incluso, como lo que escribió Lorca, en el fondo, yo creo que lo pensó pensando en la música negra que había escuchado en Harlem en directo.

En una entrevista reciente ha dicho que a la mayoría de los actores les gustan el blues, el flamenco y el tango, porque «son 3 estilos musicales que conectan con el drama y el dolor». También ha dicho que disfruta más en el drama. ¿Por qué?

Teatralmente me gusta cualquier obra que tenga una enjundia, que plantee algo al espectador, que no sea un mero entretenimiento. A mí me gusta más este tipo de teatro y por eso elijo a veces el drama, porque las obras dramáticas ya tienen de por sí este compromiso con la reflexión. Pero si encuentro comedias que tengan esta profundidad, también me gustan. Incluso los espectáculos musicales. Pero siempre tiene que haber una profundidad. Y es por eso que hice Veinticuatro horas en la vida de una mujer.

Para usted ha sido un reto cantar sobre el escenario con una banda de blues, llegar a las tesituras y registros a los que ha llegado en este espectáculo musical. ¿Tiene ya algún otro reto en mente?

La gira de Blues & Roots ahora mismo es lo prioritario, no tengo ningún otro reto. Siempre procuro que los trabajos tengan ese componente de reto. Lo procuro porque si no me aburro. He hecho tantas cosas... Llevo 42 años sobre los escenarios. Si no hiciera cosas difíciles que supongan un reto para mí, ya no habría esa inquietud que me produce 'el más difícil todavía'. Y para mí es muy importante apostar por lo difícil.