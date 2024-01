La corredora catalana Claudia Tremps se enfrentará por sexta vez a la Classic de The North Face Transgrancanaria, prueba puntuable para el circuito internacional World Trail Majors, cuya salida está prevista para la noche del 23 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria.

Tremps ha sido finisher en sus cinco veces que ha pisado la isla, donde su mejor resultado hasta el momento es el segundo puesto en el año 2021, aunque ha subido dos veces más al tercer cajón del podio en 2022 y 2023.

"A Gran Canaria vine por primera vez hace seis años. Es una carrera en la que la gente de la isla está muy implicada; la viven mucho. Me enamoró la dificultad de The North Face Transgrancanaria por la climatología; no es fácil. Por la noche se sale de la playa, se va subiendo y es fría. Hace tres años, cogí una hipotermia. Es una carrera que tienes que conocerla para saber correrla bien", admite.

La corredora hace un repaso de sus tres últimas participaciones y recuerda que en 2021 lideró la carrera hasta el kilómetro 70. "Cogí una hipotermia y quedé segunda; fue la primera vez que hice un podio". Un año después se rompió el psoas en el kilómetro 30, aunque terminó "porque para mí es muy difícil abandonar una carrera. Me tiene que pasar algo muy gordo para no hacerlo. Continué 100 kilómetros con mucho dolor". Mientras, rememora que en 2023 fue el año del triunfo de Courtney Dauwalter. "Había una rival muy fuerte. Sabía que no se podía ganar a no ser que le pasara algo. Estuve muy cerca de la segunda. No la pude pillar, pero fue una edición muy bonita".

"Acabar de afinar la máquina"

En la actualidad, Tremps acaba de participar en el Campeonato de Europa de esquí de montaña con la selección española, donde alcanzó los cuartos de final de la prueba Sprint y fue decimotercera en el Vertical. "En cuanto terminen los Campeonatos de Europa me quedarán otras pruebas del Campeonato del Mundo. Si me convocan, tendré que renunciar para venir a Transgrancanaria y acabar de afinar la máquina. Llevamos volumen y horas, pero sobre los esquís. Toca cambiar la disciplina y la musculatura que utilizamos para empezar a correr", explica, y añade que "este año se presentan rivales muy fuertes. A ver qué pasa. Llegaremos con los deberes hechos... ¡y a sufrir!".

En el 2023 que acaba de finalizar, Tremps se alzó con el título del circuito Spartan Trail World Championship y logró triunfos en Argentina en la Patagonia Run y en la KAT 100 de Austria, aparte de ser tercera en la Trail Cap de Creus y el Trail Rocacorba. Así mismo, su palmarés incluye victorias en el Trail de Menorca (2021), la CMG Transgavarres (2021), el Trail 100 Andorra-Pirineos (2021), la 100 millas Sud de Francia (2017 y 2020) y la Andorra Ultra Trail Vallnord – Celestrail (2019).

The North Face Transgrancanaria, que se celebrará entre el 21 y el 25 de febrero, es una carrera organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y Gran Canaria Isla Europea del Deporte, el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida, Maspalomas Costa Canaria, el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Tejeda; y las empresas The North Face, Fred. Olsen Express, Hospitales Universitarios San Roque, Expomeloneras, 226ERS, Aguas de Teror y Sonocom Audiovisuales.