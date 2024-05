La Copa Fundación La Caja de Canarias de Tercera es cosa de históricos

Dos ilustres históricos de la Lucha canaria, Los Guanches de Arucas y el Tinamar de San Mateo, regresan a una gran final, en este caso la de la Copa de la Fundación La Caja de Canarias de Tercera Categoría, una luchada que decide al nuevo campeón el viernes (21.00 horas) sobre la arena del terrero de Gáldar.

En esta ocasión, pocos ocultan el favoritismo de los aruquenses, que se proclamaron el pasado mes de febrero campeones de Liga, después de imponerse en la finalísima al Unión Doctoral (10-12). Además, en la fase regular del torneo del KO, se clasificaban como primeros de grupo con 10 puntos de diferencia sobre su rival.

Miguel Ángel Suárez Casañas, mandador del Tinamar, reconoce que no eran los favoritos para estar en la final, «pero pudimos derrotar a uno de ellos, el Unión Doctoral, y nos vemos en la pelea por el título con Los Guanches, que era el otro gran favorito». «Fuimos terceros, pero tuvimos la suerte de que en la primera luchada con el Doctoral no luchó su Destacado y eso les complicó a la hora de poder ganarnos», afirma el preparador.

Enfrente, Eloy Guillén, mandador de la escuadra de Arucas, quien asume sin excusas la etiqueta de favorito: «Hay que asumirla, terminamos la fase regular en primera posición, pero debemos de hacerlo sabiendo que en una final se dan muchos condicionantes». «No ha sido un camino fácil; en la última jornada de la liga regular si perdíamos quedábamos segundos, además las luchas con el Doctoral han resultado duras y con el Sardina también fueron más que duras», recuerda.

El presidente de Los Guanches, Octavio Machín, reivindica la historia de su entidad: «Fuimos campeones de Liga, los primeros campeones de España y de Canarias, tenemos un pasado muy glorioso, aunque venimos de pasar una época no tan gloriosa. Este año confeccionamos un equipo de gente joven y se nos brindó la oportunidad de fichar a José Antonio Santana, lo que nos ha dado un plus a la hora de competir, ganamos la Liga y la Copa se nos ha dado bastante bien hasta ahora».

Su homólogo en el bando del Tinamar, Zenón Fernández, reconoce que el objetivo de partida del club era «colarnos en las semifinales». «Pero nos hemos encontrado en la gran final ante el decano de la Lucha canaria en Gran Canaria, con un pasado glorioso, pero con mucho trabajo detrás, con una buena cantera, con un buen Destacado que viene de ser hace algunos años Puntal regional, y es el rival a batir», señala el directivo.

El peso del pasado

«Aspiramos a hacer una gesta, porque no nos vemos pequeños y queremos recuperar al Tinamar que éramos hace 20 años, porque en nuestro club pesa mucho ese pasado de grandes campeonatos, tenemos una afición entendida, que empuja y que exige», advierte.

Suárez ve «en la primera línea de los juveniles del Guanches» la principal fortaleza de su rival. Por contra, Guillén destaca la presencia de «dos luchadores en la media del Tinamar que nos pueden complicar las cosas, porque tenemos gente muy joven y en una final a lo mejor se puede notar, porque ellos cuentan con gente más veterana».

Carmelo Rodríguez, capitán de los de San Mateo, destaca, desde la experiencia que le dan sus más de dos décadas en el deporte vernáculo, que es su primera final aunque se ha quedado antes a las puertas: «La verdad es que hace una semana que no duermo, estoy a piñón con las funciones tanto como luchador como directivo,intentando tener a todos los compañeros al 100%. Creo que todos tenemos un poco de ansiedad, queremos ser campeones y competimos y entrenamos para ello».

Por último, José Antonio Santana, Destacado C de Los Guanches, reconoce que en esos momentos en los que se ha visto solo con la obligación de tirar a varios oponentes se ha encontrado en su salsa: «Me encanta esa situación, me ayuda esa adrenalina, es lo que más me motiva y donde me doy más cuentadel partido le saco a todos los entrenamientos, lo que he sufrido en los entrenamientos, lo justifico aquí. Dejar al Doctoral a tres, no creo que se deba solo a que les faltara el Destacado, tuvieron que hacer una muy buena lucha».

El terrero municipal de Gáldar, a reventar

Los más rezagados tiene una última oportunidad de hacerse con una de las demandadas entradas para la finalísima de la Copa Fundación la Caja de Canarias de Tercera. Pueden adquirirlas en las propias taquillas del terrero de Gáldar, que atenderá a los aficionados desde las 19.30 horas de mañana. Los nervios son un elemento imprescindible de una final como ésta, con un terrero repleto hasta la bandera. «Cuanto mayor soy, más nervios tengo entre luchada y luchada, porque si no tienes nervios estás muerto, pero todo se me pasa cuando entro en contacto con la arena», reconoce Jose Antonio Santana, luchador de Los Guanches. Por su parte, Casañas, el mandador del Tinamar, no se atreve a pronosticar lo que podrán ver los aficionados que se desplacen hasta Gáldar, ya que «la estrategia se va cambiando en función de como respondan los luchadores que vas mandando». En definitiva, como afirma Octavio Machín,«lo que queremos ambos clubes es que se vea un buen espectáculo, que la gente disfrute y empuje a los luchadores, que ruja el terrero».

