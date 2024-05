Feltham, Escarda, Zárate, Chetry, Cabassers y López, los triunfadores del Rafa Nadal Tour By Santander 2024

El Rafa Nadal Tour By Santander 2024 coronó a sus seis campeones en las instalaciones del Tennis Academy El Cortijo. Austin Feltham, Toni Escarda, Julio Zárate, Liliana Chetry, Ana Cabassers y Caterina López se impusieron en un torneo que contó con la participación de 300 deportistas y casi 300 partidosdisputados.

Los tres canarios que accedieron a las finales no pudieron subir a lo más alto del podio, aunque rozaron la gloria.

En la categoría sub 12, el grancanario del Tennis Academy El Cortijo, Álvaro Monzón, acabó cediendo ante el australiano Austin Feltham en dos sets (6-7 y 1-6), aunque el primero lo tuvo contra las cuerdas con un 6 a 5 a favor y saque.

En la categoría sub 14, fue el tinerfeño Adam Lucio Ávila el que se entregó al máximo para intentar superar al favoritonúmero uno, Toni Escarda, a la postre campeón en dos sets (6-7 y 0-6).

En cuanto a la categoría sub 16 femenina, la grancanaria Gabriela Paun forzó sendos súper tie-break para caer derrotada en un partido muy ajustado ante la catalana Anna Cabassers (6-7 y 6-7).

Tres finales más sin representación canaria

El resto de campeones fueron en sub 12 femenina, Caterina López, principal cabeza de serie, quien derrotó a la número tres, Lara Sebastiá, por 6-4 y 6-1. En sub 14 femenino, Liliana Chetry, la gran favorita para ganar, superó a Karina Gabriela Elena Dumitru, segunda cabeza de serie, por 6-4 y 6-4 y en sub 16 masculina, Julio Zárate pudo con Óscar Casas en dos equilibrados sets (7-5 y 6-4).

En el acto de entrega de premios para los ganadores y finalistas, estuvieron presentes Beatriz Martínez Ruiz, directora territorial Banco Santander, Enrique Villa, director Banca Privada y Comercial de Banco Santander, Domingo García, presidente de la Federación Insular de tenis de Gran Canaria, Mónica Megías, directora del Tennis Academy El Cortijo, Acaymo Medina, director deportivo del Rafa Nadal Tour en Gran Canaria y JF Fernández, director del circuito nacional del Rafa Nadal Tour By Santander 2024