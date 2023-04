Ocho de cada diez empresas mantiene resultados pese a el fin de la temporada alta

Ocho de cada diez empresas del Archipiélago prevé mantener o incluso mejorar sus resultados en el segundo trimestre del año. El fin de la temporada alta turística en Canarias no mina la confianza del tejido empresarial isleño para los próximos tres meses. La mayor parte de ellos cree que su actividad aumentará o al menos se quedará igual que en el arranque del año, a pesar de que los meses de abril, mayo y junio no son los mejores para el sector turístico, que actúa como locomotora en el Archipiélago. Este es uno de los resultados del Indicador de Confianza Empresarial, elaborado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. El informe asegura que aunque la confianza de los empresarios baja un 0,2% respecto al anterior trimestre, se trata de un dato positivo, ya que las perspectivas de cara a este momento del año no suelen ser tan buenas como en los primeros meses. De hecho, solo un 17,5% de los empresarios canarios considera que sus resultados podrían reducirse en los próximos meses, un porcentaje casi idéntico al del trimestre pasado.

«Estas previsiones apuntan a la estabilidad económica», sostuvo Santiago Sesé, presidente de la Cámara tinerfeña, quien consideró que hay que tomarlas como algo positivo, más teniendo en cuenta el excelente arranque del año debido a los buenos datos de la temporada turística. «Ha sido la primera libre de restricciones y el comportamiento ha sido muy positivo, sobre todo de cara al empleo», valoró. Unos puestos de trabajo que todo indica se van a poder mantener en los próximos meses. El 80,5% de las empresas de las Islas, independientemente del sector de actividad o su tamaño, confía en mantener su plantilla en los próximos meses. El 80% de los negocios de las Islas prevé conservar su plantilla en los próximos meses Algo a lo que ayudan las buenas perspectivas turísticas de cara al verano, la mejora de las conexiones aéreas y sobre todo que el tejido empresarial no ha sentido todavía el golpe de la bajada del consumo, que se auguraba tras el inicio de la subida de tipos a mediados del año pasado. «Nosotros esperábamos inicialmente que la fuerte subida condicionara el consumo de las familias», explicó Sesé. Una situación que también podría impactar en los hogares de los principales mercados emisores de turistas, lo que podría haber hecho descender las reservas. «Somos los primeros sorprendidos de cómo ha ido el primer trimestre», reconoció. Eso sí, la directora de la Cámara de Comercio, Lola Pérez, advirtió que a pesar de que las empresas no están notando una bajada en el consumo, continúa la incógnita de «qué capacidad van a tener las familias en los próximos meses para compatibilizar la subida de tipos y la inflación que continúa sin moderarse». Sesé puntualizó que todavía puede producirse ese golpe en el consumo a medida que se vayan realizando las revisiones en las hipotecas variables de las familias. «La tendencia es que no se sigan subiendo los tipos de interés pero creo que se van a quedar en estos términos más tiempo de lo que sería deseable», concretó. Además de la subida de tipos y la inflación –que afecta a los ciudadanos pero también condicionan los costes de explotación y la capacidad de inversión de las empresas– este organismo señala otras incertidumbres que podrían acabar empañando el devenir de la economía isleña. Por un lado, asegura que prosiguen los cuellos de botella por la falta de suministro en algunos sectores, como el del automóvil. Por otro, Sesé indicó que persisten las dificultades para encontrar ciertos perfiles profesionales para ocupar algunos puestos de trabajo. Algo que «está mermando la capacidad de crecimiento de muchas empresas» e incluso «poniendo en riesgo la calidad en la prestación de muchos servicios». La misma Cámara ya cuantificó hace unos meses que al menos un 31% de las empresas de Canarias tenía dificultades para encontrar trabajadores, o lo que es lo mismo, 18.000 negocios no cuentan con la mano de obra que necesitan, a pesar de que los niveles de desempleo en las Islas siguen siendo altos. La Cámara estima un crecimiento para el conjunto de la economía del 3% durante este año Otra de las cuestiones que el organismo detalla como incertidumbre es la demora en la resolución de expedientes urbanísticos para emprender cualquier actividad jurídica. Algo que ratificó Sesé condiciona las inversiones foráneas en las Islas. A pesar de todo, «la economía del Archipiélago seguirá mostrando a lo largo del año un tono positivo aunque con tendencia a la desaceleración», sostuvo Sesé. Desde la Cámara se mantiene una estimación de crecimiento de la economía canaria para el conjunto del ejercicio 2023 del 3%.