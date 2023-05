Ante la subida de precios en los supermercados y la inflación, el Gobierno de España decidió lanzar la ayuda de 200 euros para paliar la situación de los consumidores. El plazo para la presentación de las solicitudes a Hacienda finalizó el pasado 31 de marzo y son muchos los españoles que ya han recibido el ingreso, aunque la Agencia Tributaria se ha fijado hasta el 30 de junio como último plazo para abonar el cheque.

La cesta de la compra es una de las máximas preocupaciones en la actualidad de muchos hogares españoles que ven como el precio de los alimentos no para de subir. Según los datos del Ministerio de Hacienda, se prevé que el cheque de 200 euros pueda llegar a 4,2 millones de hogares en España y la primera remesa de pagas comenzó el 4 de abril cuando se realizaron 50.000 transferencias.

Con el paso del tiempo, Hacienda ha ido pagando un gran número de transferencias, aunque otros todavía no han recibido el cheque. Los solicitantes pueden comprobar si la solicitud ha sido aceptada en en la sede electrónica de la Administración Pública e identificarse con alguno de los siguientes métodos: Cl@ve PIN, DNI electrónico o certificado digital. Una vez en el interior de la solicitud aparecerá: “Alta”, “Baja”, “OA”, “Acuerdo de devolución”.

Devolver la ayuda de 200 euros a Hacienda

La Agencia Tributaria ha establecido algunos requisitos para poder optar al cheque de alimentación: no ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital (IMV), no disponer de un patrimonio de 75.000 euros excluyendo la primera vivienda y no tener ingresos superiores a los 27.000 euros anuales. Pero atención, porque es posible que el fisco reclame la devolución de la ayuda de 200 euros en caso de no realizar otro trámite.

Desde Hacienda ya explicaron que aquellas personas que tengan una deuda con la Administración Pública o alguna multa del Ministerio del Interior por causas de tráfico sin pagar, pueden ver denegada su solicitud hasta que no regulen su situación con el fisco. Pero además, ahora se añade un nuevo caso que podría provocar la devolución del dinero, aunque ya se haya realizado la transferencia.

Todos los beneficiarios que hayan recibido la ayuda de 200 euros sin cumplir con los requisitos que tienen definido en Hacienda deberán devolver el cheque si presentan la Declaración de la Renta en 2023, aunque quedan exentos aquellos que no lleguen al mínimo de ingresos anuales necesarios para hacer la renta.