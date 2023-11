El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha abierto nuevas oportunidades laborales al anunciar la disponibilidad de 873 puestos de trabajo para dependientes. Estas ofertas destacan por la oferta de contratos fijos y la posibilidad de incorporación inmediata, lo que brinda una valiosa oportunidad para quienes buscan estabilidad en su empleo.

El sector de dependientes en España generalmente ofrece un salario promedio de alrededor de 1.200 euros al mes, aunque en algunos casos, este monto puede superar los 2.000 euros, especialmente cuando se asumen responsabilidades adicionales en el trabajo.

Entre las ofertas más notables se encuentran aquellas en Madrid, donde La Vieja Mina S. L. busca dependientes sin experiencia ni requisitos educativos específicos, ofreciendo jornada completa y un salario de 15.500 euros anuales.

Asimismo, se requieren cinco dependientes en las Islas Baleares para llevar a cabo diversas funciones, como atención al cliente, gestión de pedidos, reposición de productos, cierre de caja, orden y limpieza. Estos puestos requieren más de dos años de experiencia previa.

Otras oportunidades incluyen un puesto de dependiente para atención al público en el centro de Barcelona, donde se solicitan más de dos años de experiencia y la posesión de un certificado de acceso a un Ciclo Formativo Superior, así como un contrato en prácticas con posibilidad de convertirse en indefinido en Málaga.

Además, se buscan ayudantes para dependientes en Santander con un salario de 18.000 euros al año y en Madrid para una tienda de alimentación en el Barrio de Tetuán, donde se requieren más de seis meses de experiencia en el sector comercial.

También se busca un ayudante de dependiente con conocimiento avanzado de árabe y la posibilidad de formar parte del Plan de Garantía Juvenil, sin necesidad de requisitos educativos específicos, ofreciendo un salario de 13.000 euros al año.

Para aplicar a estas ofertas, los interesados pueden acceder al portal "Empléate" del SEPE, seleccionar la vacante de su interés y seguir el proceso de inscripción para dar un paso hacia su futura carrera laboral. Estas oportunidades ofrecen variedad y flexibilidad, lo que puede ser un impulso significativo para aquellos que buscan trabajo en el sector de dependientes en España.

Ofertas del SEPE

Las ofertas publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) son una fuente de gran interés para aquellos que buscan oportunidades laborales. Estas ofertas suelen abarcar una amplia gama de sectores y perfiles, brindando a los desempleados la posibilidad de encontrar empleo en diversas áreas. Entre estas oportunidades laborales, se destacan aquellas que ofrecen empleo permanente, no requieren experiencia previa y requieren una incorporación inmediata.

El hecho de que estas ofertas de trabajo sean permanentes es especialmente atractivo para los buscadores de empleo, ya que proporciona una mayor estabilidad y seguridad laboral. Esto significa que los empleados no estarán sujetos a contratos temporales o condiciones inestables, lo que les permite planificar su futuro con mayor confianza y certeza.

La ausencia de requisitos de experiencia es otra característica notable de estas ofertas del SEPE. Esto significa que las personas que aún no han tenido la oportunidad de acumular experiencia laboral no se ven excluidas de estas oportunidades. Esto puede ser un gran alivio para quienes buscan su primer empleo o desean cambiar de carrera y no tienen experiencia en el nuevo campo laboral que desean explorar.

La necesidad de incorporación inmediata es otro aspecto relevante. En muchas ocasiones, las personas buscan trabajo de manera urgente debido a diversas circunstancias personales o económicas. Las ofertas del SEPE que requieren una incorporación inmediata proporcionan una solución rápida para aquellos que necesitan comenzar a trabajar sin demora. Esto puede ser especialmente valioso para quienes se encuentran en una situación de desempleo o enfrentan dificultades financieras.