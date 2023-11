A falta de confirmación oficial y los datos definitivos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo público ayer el Índice de Precios al Consumo (IPC) de este año y que se situará en el 3,8%. Cabe recordar que el periodo en el que se calcula el IPC es el comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 y el dato oficial no se conocerá hasta el 14 de diciembre.

Tras la última reforma de las pensiones, el Gobierno acordó ligar la subida de las pensiones al IPC. Esto provocó que, el año pasado, se produjera un incremento del 8,5% de las pensiones contributivas y que de cara al 2024 volverán a subir un 3,8%, según finalice el IPC de este año.

Además, la segunda pata de la reforma de las pensiones aprobada por el Ministerio de Seguridad Social en el mes de marzo concluyó con una subida ‘extra’ para las pensiones mínimas y las no contributivas con el objetivo de que los jubilados no pierdan poder adquisitivo con el aumento de precios actual.

¿Qué pasa con las pensiones de los autónomos?

Según los datos actuales, las pensiones de los autónomos subirán de media 35 euros al mes en 2024. Una cifra que seguirá dejándolas por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, que actualmente se sitúa en los 1.080 euros mensuales, aunque el objetivo es que se produzca un incremento el próximo año.

Las pensiones contributivas son las que se cobran cuando se ha trabajado un periodo mínimo de 15 años cotizados a la Seguridad Social. Normalmente, los autónomos tienen una pensión menor porque sus cotizaciones suelen ser inferiores a los trabajadores por cuenta ajena. Según los datos del Instituto General de la Seguridad Social (INSS) en España existen 1,04 millones de pensionistas autónomos.

Cuando una persona no ha llegado a los años suficientes de cotización puede tener derecho a las pensiones no contributivas. A diferencia de las contributivas, que se pagan a través de dichas cotizaciones, las no contributivas quedan establecidas en el Presupuesto General del Estado (PGE).