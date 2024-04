Casi 80 candidatos 'pelean' en Canarias por cada puesto de trabajo vacante

Casi 80 personas compiten por cada puesto de trabajo que sale al mercado en Canarias. El Archipiélago vivió el año pasado un impulso de la demanda laboral auspiciada por una mayor creación de empleo, que llevó el número de ocupados a cifras récord. Sin embargo, las vacantes generadas no fueron suficientes para satisfacer a todos los que tenían la esperanza de encontrar trabajo, ya que mientras la oferta creció un 3% los aspirantes lo hicieron en un 10%.

Son datos del mayor portal online de empleo del país, InfoJobs, que atestigua que Canarias es además la comunidad en la que existe un mayor número de candidatos por cada puesto. Y con mucha diferencia. Por cada oferta de trabajo registrada en la web el año pasado –cuando se alcanzaron 79.629– había inscritos 79 demandantes del empleo. Andalucía y Murcia son las siguientes con un mayor número de aspirantes por plaza, 62, mientras que la media nacional se estanca en 48. De esta manera, Canarias tiene, por ejemplo, casi el doble de candidatos por vacante que Baleares, la otra comunidad en la que su economía depende en buena medida del turismo.

Pero, ¿cuáles son los motivos para que exista en el Archipiélago ese desfase tan acusado entre la oferta y la demanda? Si bien el año pasado las Islas vivieron un dinamismo en el empleo que no se recordaba desde hacía años –haciendo que el número de cotizantes a la Seguridad Social tocase techo durante varios meses– las personas que buscaban empleo también aumentaron. ¿Por qué? Uno de los motivos podría ser precisamente ese mayor dinamismo del mercado laboral que alienta a muchos de los que habían renunciado a conseguir reengancharse a intentarlo de nuevo. Esto podría explicar por qué en algunos meses en los que el número de ocupados llegó a máximos, al mismo tiempo aumentó también el paro.

Llegada de extranjeros

Otro de los factores que puede explicar este incremento de la demanda es la llegada de miles de extranjeros a las Islas. Extranjeros que tras estallar la crisis del covid volvieron a sus países de origen y que ahora retornan ante el crecimiento económico buscando una oportunidad laboral. Italianos, británicos, alemanes o venezolanos prueban suerte y aumentan esa demanda. Factor que se une al del propio crecimiento poblacional, sostenido pero incesante, que hace que cada vez haya más personas en edad de trabajar. Todo esto confluye en que lograr un puesto de trabajo en Canarias sea casi tan difícil como sacarse una oposición, si se tiene en cuenta el número de candidatos que optan a él.

El estudio Estado del Mercado Laboral en España apunta también que Canarias fue una de las pocas comunidades en las que la oferta de puestos de trabajo creció el año pasado y la tercera en la que experimentaron un mayor crecimiento. Ese 3% del Archipiélago solo está por detrás de los aumentos que registraron La Rioja y Castilla La Macha, mientras que a nivel nacional la oferta descendió un 9%. Una circunstancia que el informe explica por la mayor estabilidad del mercado, después de que la reforma laboral pusiera trabas a los contratos temporales. Esa menor creación de vacantes también responde a una amortiguación que se registra después de que en 2022 hubiera una explosión de contratos tras dos años de parálisis por el covid.

Descienden los salarios

El estudio también analiza los salarios. Un aspecto en el que Canarias no sale muy bien parada. Fue la única región junto con Baleares en la que las retribuciones de las ofertas publicadas en el portal descendieron. A pesar del contexto inflacionista de 2023 –en el que los precios crecieron de manera importante y el IPC cerró en un 3,8%– los sueldos de las ofertas laborales publicadas bajaron un 3% en el Archipiélago. La otra comunidad en la que los salarios descendieron el año pasado fue la del otro archipiélago del país, donde lo hicieron un 2%.

De esta manera, de media las vacantes en Canarias tuvieron vinculado un salario anual de 23.908 euros, frente a los 24.580 euros de 2022. Pero es que además la posición de las Islas respecto al resto de regiones no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado en doce meses. Ahora los puestos de trabajo en el Archipiélago son los peor pagados del país, mientras que el año anterior los de Galicia y Castilla-León estaban peor remunerados. ¿Qué ha pasado? En esas dos comunidades los salarios de las ofertas suben un 5% y un 4% mientras que aquí no solo no suben sino que descienden.

Respecto a los perfiles más demandados por las empresas el año pasado a nivel nacional, comercial y ventas fueron los puestos más solicitados. En total se ofertaron 429.287 puestos de trabajo, aunque sufrió una reducción del 22%. Le sigue compras, logística y almacén, pero sus vacantes cayeron un 12%. En tercer lugar, está atención al cliente con 266.114 puestos, que también baja un 14%. Los perfiles que, por el contrario, sí han experimentado un aumento de su demanda son Calidad, Producción e I+D+i, que sube un 36%, los vinculados a la administración pública, un 33%, y los que tienen que ver con la educación, cuyas ofertas crecen un 13%.

