Clavijo y Domínguez ultiman el organigrama del próximo Gobierno de Canarias

Como es lógico cuando apenas han transcurrido 72 horas desde los comicios, a Coalición y el PP aún les quedan por delante varias reuniones para rematar del todo el organigrama del futuro Ejecutivo autonómico. Pero no serán muchas, porque la intención, como avanzaron este lunes ambos partidos, es que la negociación quede finiquitada antes de meterse de lleno en la senda hacia las elecciones generales del 23 de julio. Es precisamente el deseo compartido de dar carpetazo cuanto antes al esquema gubernamental el que ha acelerado los primeros acuerdos parciales, por así decirlo. En principio, las áreas de Hacienda y de Economía seguirán siendo independientes. Era habitual, en Canarias y en el resto de Comunidades Autónomas, que ambos departamentos quedasen bajo el control de un mismo partido y consejero, pero ya en la actual legislatura han estado a cargo de distintas fuerzas políticas. Durante el pacto de las flores, que encara su recta final al frente del Gobierno tras el pasito atrás del PSOE –pierde dos escaños– y la desaparición de la Cámara de Unidas Podemos, el área de Economía ha estado en manos de los socialistas y la de Hacienda la ha gestionado la Nueva Canarias (NC) de Román Rodríguez, el gran fiasco del 28M al quedarse sin escaño tras su apuesta por presentarse por la circunscripción autonómica en lugar de por la insular de Gran Canaria. De hecho, la cesión de Hacienda a NC fue el mayor sapo que tuvo que tragar el PSOE para poder dar forma al pacto de las flores, ya que lo normal es que un departamento de tanto peso quede bajo el control del partido más votado. Y como la normalidad preside las conversaciones entre CC y PP, Hacienda será para Coalición y los nacionalistas, en pos del equilibrio, cederán Economía –otra área gubernamental de relevancia– a los de Manuel Domínguez. Hay que puntualizar que, por supuesto, nada estará del todo cerrado hasta que se firme el pacto, pero desde ambas formaciones precisaron a este diario que el reparto equitativo de Hacienda y Economía entra dentro de toda lógica. Incluso se bromeaba este martes, dado que tanto Clavijo como Domínguez tienen formación en el ámbito económico –el líder popular es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y el nacionalista, en Ciencias Económicas y Empresariales–, con que esa distribución salomónica dejará contentos a los dos.

En cuanto al resto de áreas, los populares tienen mucho interés en quedarse para su gestión la Consejería de Presidencia, un departamento que suele pasar desapercibido entre otros en apariencia más importantes –como Economía y Hacienda sin ir más lejos– pero que juega un papel fundamental digamos de intermediación entre consejerías. Y luego está también en el tablero la presidencia del Parlamento de Canarias, que es previsible que acabe en manos del PP.

Es más, los nacionalistas ven de todo punto razonable que así sea, o mejor dicho: ven de todo punto razonable que los que serán sus compañeros de gobierno en la inminente XI Legislatura aspiren a presidir la Cámara autonómica. Así que tampoco será ningún obstáculo para alcanzar un acuerdo definitivo en los próximos días por más que el nombre de Ana Oramas haya sonado con fuerza para sustituir al socialista Gustavo Matos al frente del Legislativo canario casi desde el mismo instante en que se supo que la histórica representante de CC en las Cortes regresaba a la política regional.

Nacionalistas y populares se quedaron a un paso –literalmente– de la mayoría absoluta. De hecho sumaban los 36 diputados que marcan la mayoría hasta poco antes del cierre del escrutinio. No obstante, tanto desde CC como desde el PP dejaron claro que no tienen duda alguna sobre el compromiso del líder de la ASG, Casimiro Curbelo, con la estabilidad del Archipiélago, algo que el propio Curbelo ha garantizado.

A 54 votos de la mayoría absoluta





El PP tuvo su decimosexto diputado en el bolsillo hasta que en el tiempo de descuento –en símil futbolero– pasó a manos de NC, que de esta forma conseguía mantener sus cinco escaños pese al fiasco de Román Rodríguez. A los populares les faltó un puñado de votos en Lanzarote para sellar ese parlamentario número 16, que a su vez habría sido el número 36, el que da la mayoría en la Cámara autonómica, para el pacto de gobierno con CC. Pero lo que en realidad ha dejado con la miel en los labios a los de Manuel Domínguez –y por elevación a los de Fernando Clavijo– no es tanto que se esfumara ese escaño –al fin y al cabo el pescado no está del todo vendido hasta el cierre definitivo al escrutinio– como los escasos 54 votos que les faltaron para que NC no se los arrebatase a última hora. De hecho, 54 votos es la diferencia que aún este martes mostraba el sitio web oficial del Gobierno al 95,74% escrutado, de ahí que en el PP estén esperando al 4,26% restante para ver si enjugan ese pequeñísima distancia con NC. Creen que aún cabe una sorpresa final en forma de mayoría absoluta.