Jorge Marante (PP): "En pleno siglo XXI estamos con cortes de agua de 15 o 20 días"

Salta a la política nacional desde Pájara. ¿Qué le convenció?

Más bien la dirección a nivel insular y regional ponen el foco en las personas que creen que poseen un perfil para cada cargo, y en esta ocasión lo tomo con responsabilidad. El Senado, como cámara territorial, ha cambiado mucho y puede hacer muchas cosas por las islas.

¿Qué necesita Fuerteventura, más con una crisis como la del agua?

Con estas temperaturas nos comunicaban que había gente que tenía problemas con cortes de agua en Puerto del Rosario, en el sur, sobre todo en Tarajalejo, por lo que es primordial. Los dos últimos años y medio la financiación de infraestructuras hidráulicas por parte del Gobierno de España están prácticamente anuladas y es hora de volver a coger las riendas, tanto del futuro Gobierno con Feijóo como en el Gobierno de Canarias, para intentar canalizar esas ayudas y que lleguen para terminar estas obras. Si hace 25 años lo hubieran hecho bien, no tendríamos este problema. Más ahora que hemos doblado la población, de 65 mil habitantes a más de 130 mil, con la misma producción de agua y más pérdidas.

Hay un tema pendiente con la diversificación de la economía.

El tema del Dreamland ha sido, según cómo lo veas, una pérdida. Dimos cinco opciones diferentes para que se quedara, pero el promotor creyó oportuno llevárselo a otra isla porque allí, a lo mejor, le facilitaron más las cosas. Diversifica la economía en un lugar donde dependemos prácticamente el 100% del turismo. Pero podemos diversificar en el sector primario, como la agricultura y la ganadería, aunque estén sostenidas por un buen consumo de aguas... Ojalá todo salga bien y pueda estar en el Senado con el fin de que Fuerteventura sea escuchada y que el agua tenga una solución ya. No podemos estar en pleno siglo XXI con problemas de cortes de agua de 15 o 20 días. Además, hay que intentar sacar como la playa del Castillo o el paseo marítimo.

Fuerteventura ha tenido una de sus mayores crisis políticas en el Cabildo. ¿Cuál será el traslado del voto en el 23J?

Creo que los majoreros hemos hecho un curso intensivo de todo lo que no se debe hacer en política, tanto en el Cabildo como en algunos ayuntamientos. Fuerteventura siempre que ha votado en clave nacional lo ha hecho en positivo para el Partido Popular, como con Esther Hernández, Claudio Gutiérrez, y otros buenos protagonistas en el Senado.

Muchas veces se tacha a los partidos de corte estatal de que olvidan las preocupaciones de las autonomías.

Cuando me dicen que para tener voz en Madrid hay que ser de Coalición Canaria, no lo entiendo. Como se suele decir, soy más canario que el gofio y nadie me va a dar lecciones de canariedad. ¿De corte estatal? Tenemos representación hasta en los ayuntamientos más pequeños. En todo caso, en política hay que saber qué queremos, si continuidad con Pedro Sánchez en la Moncloa o un cambio para terminar con las políticas de ultraizquierda. Debemos de hacer un ejercicio de responsabilidad todos los que tenemos un cargo público y acercar más la política a la sociedad.