Finalización del contrato de alquiler de una vivienda: ¿Cuándo se puede renovar en 2024? Desde el 1 de julio del pasado año ya no existe la prórroga extraordinaria de seis meses del contrato de alquiler La escasez de oferta y el miedo de muchos arrendadores a poner su casa en el mercado ante posibles impagos o a no poder recuperarla si no le abonan el alquiler, lleva consigo que el mercado del alquiler de larga duración esté cada vez más tensionado