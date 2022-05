Los pueblos de Gran Canaria blindan sus fiestas para evitar aglomeraciones como las de Moya

Los ayuntamientos con fiestas programadas para este fin de semana están en alerta, e incluso algunos, como en el caso de Guía o Teror, ampliando sus dispositivos tras la suspensión el pasado sábado de la primera verbena celebrada tras la pandemia en la villa de Moya ante la avalancha de un público que colmató el aforo de la Pico Lomito, recinto que se había acotado y controlado por un amplio dispositivo de seguridad.

Para la ocasión, el Ayuntamiento de la villa verde dispuso de un despliegue de diez guardias civiles, todos sus recursos de Protección Civil y Policía Local, a lo que se sumó otro contingente de seguridad privada, un dispositivo que, sin embargo, se vio desbordado dos horas después de dar comienzo la verbena de Armonía Show y el dj Abián Reyes, obligando al responsable de seguridad, al concejal del área, y al alcalde de la localidad, Raúl Afonso, a parar el espectáculo y desalojar el parque, sin tener que reseñar incidente alguno.

Estos hechos han causado la lógica preocupación de los responsables de fiestas y seguridad de los municipios de la isla, y así, la concejal de Festejos del Ayuntamiento de Guía, Ainhoa Martín, asevera que, tras lo ocurrido en Moya, han reforzado las medidas en torno a un fin de semana cuyo plato fuerte tendrá lugar el sábado bajo el reclamo Recréate en Guía, con doce horas, desde el mediodía a la medianoche, de conciertos y actividades en la explanada del pabellón municipal.

Así, están programadas actuaciones de grupos, que al igual que en Moya, atraen a una gran cantidad de público, empezando por la propia Armonía Show y finalizando por dj Promaster, a los que se añaden, entre otros, Mekánica By Tamarindo, Maquinaria Band de Tenerife, Toni Bob o Linea Dj.

Un cartel ya de por sí sustancioso para un público ávido de concierto y verbena tras dos años de restricciones, al que se le ha colado a última hora un invitado inesperado en forma de bulo que ha tenido que desmentir la concejal Ainhoa Martín en las redes sociales para evitar sorpresas desagradables.

Se trata de un cartel simulando el que publicita el Ayuntamiento del Recréate en Guía al que alguien le ha colado a Nicky Jam, multipremiado en los Grammy Latinos por su tema El perdón.

Martín tira de ironía para desmentir en la página oficial del municipio, que «por supuesto que nos hubiera encantado poder contar en nuestro festival Recréate en Guía con Nick Jam, pero nuestro objetivo principal en esta edición especial verbenas, además de ofrecer un espacio de ocio gratuito para todos los públicos, ha sido apoyar a las orquestas y djs canarios que tanto han sufrido las consecuencias laborales estos dos años debido a la prohibición de celebración de este tipo de eventos, y ahora por fin pueden volver a trabajar, subir a un escenario y hacer disfrutar a al público. Por ello estamos encantados de que vuelvan las verbenas», aclara una concejal, que se confiesa «obsesionada por la seguridad».

Martín recuerda que «seguimos conviviendo con el covid», motivo por el que celebran la fiesta en un espacio acotado, y que tras los incidentes de Moya, «hemos decidido reforzar los controles y ampliar el dispositivo tanto con Protección Civi como con Policía Local y seguridad privada, con más seguimiento en el exterior por si hay demasiada afluencia».

Teror también tiene este sábado una de sus citas emblemáticas del año con la Quema del Barco y el Castillo, también con un atractivo cartel en el que figuran Los Gofiones y que se remata a últimas horas del día con la verbena a cargo de Furia Joven.

Al igual que en Pico Lomito, la fiesta se desarrolla en un recinto acotado, el del parque de Sintes, que tras lo ocurrido el pasado sábado será reforzado, según detalla el alcalde, Sergio Nuez. Así, de los cinco policías locales previstos se pasan a ocho, y de los ocho vigilantes de seguridad privada, a 14, todos ellos en el entorno inmediato, para desplegar en las inmediaciones y en los accesos, más miembros de Protección Civil y Guardia Civil. Además subraya que han limitado el aforo y «que no se dejará entrar al que no quepa», para añadir que «la gente tiene ganas de fiesta después de las restricciones sanitarias, sí, pero lo que no puede haber son falta de efectivos», indicando que en la reciente fiesta de la Quema del Judas, «no hubo problema alguno».

Por último, Gáldar, que es otro de los municipios que contemplan el programa festivo con grandes actos este fin de semana en el pueblo de San Isidro, que recupera su afamada romería tras dos años sin ella, Julio Mateo, concejal de Cultura, explica que ya antes del último fin de semana se había dispuesto de un refuerzo para esa cita, «incluso en tiempos previos de la pandemia, y este año lo hemos vuelto a solicitar en una primera mesa celebrada el 12 de abril y en la junta de seguridad convocada posteriormente, de forma que el sábado se realizará un despliegue de efectivos de la Policía Local, la Policía Canaria, así como de la Guardia Civil, a lo que se añaden vehículos y personal de emergencias del centro de salud».

Esto, a pesar de que las condiciones son distintas, con una celebración «en espacios abiertos que no presentan los problemas de los lugares acotados, además de no tener en este caso, como romería que es, un cartel con djs, que acarrean mucha juventud».

De hecho resalta que hace dos años con «ese mismo formato ya tuvimos problemas en ese sentido, lo que nos llevó a recurrir a equipos especializados en menores y celebrarlos en recintos donde fueran factibles».

En cualquier caso, las circunstancias de este fin de semana son algo diferentes a las del pasado sábado, cuando casi el único acto reseñable era el de Moya. Así, en la propia Gáldar, además de las fiestas de San Isidro, la oferta de ocio y cultura se amplía con la exposición de flores en el centro histórico de la ciudad, que tiene una gran aceptación de público, y en las fiestas de Barranco Hondo, «con lo que el público no se va a concentrar tanto», remata Mateo.

Esto es extensible al resto de la comarca norte, con las citadas fiestas en Guía y las de Teror, con lo que se prevé que de momento, no vuelva a repetirse la misma situación de peligro.