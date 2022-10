San Rafael a pedales

Con apenas cinco años de vida, Joel ya lleva uno dándole a los pedales de su bicicleta, y a la equipación de este pequeño ciclista no le falta detalle alguno porque cumple con toda la reglamentación de un deportista que se precie: maillot, gafas de sol, casco y una cantimplora. Y eso bien lo demostró ayer durante su participación en la marcha en bici organizada en Vecindario en el marco de las fiestas de San Rafael, copatrón del municipio de Santa Lucía de Tirajana. A las 10.00 de la mañana se plantó en la Plaza de San Rafael y junto a casi un centenar de participantes recorrió unos 8 kilómetros desde esta plaza hasta la Avenida de la Unión y toda la circunvalación que rodea el municipio. «A mi me gusta y ha sido fácil», dijo mientras se comía un croissant para reponer fuerzas pero sin apenas cansancio a su regreso a la plaza. El niño, cuenta su madre, Cira Barrera, se inició en este mundo en un campamento de verano en el Club Idunas y «luego no hubo quien lo sacara de allí; él está privado» sostiene su progenitora, quien explicó que suele sacar habitualmente al niño a hacer ejercicio y que Joel ya está participando en sus primeras competiciones.

Joel, junto a su madre, tíos y primos, formaron parte de las alrededor de 4.000 personas que ayer participaron en las actividades organizadas con motivo de las fiestas entre la plaza de San Rafael, la Avenida de Canarias y la plaza de Los Algodoneros, donde durante toda la mañana confluyeron distintos eventos como una jornada infantil con fiesta de las espuma e hinchables acuáticos y un torneo de zanga.

A esta marcha también asistió Joel Ojeda, alias ‘MinimoBigote’ en redes sociales, y lo hizo con una bicicleta clásica que ha reconvertido en una peluquería y barbería ambulante tras hacerle varias modificaciones: con una rueda de bicicleta a modo de espaldar, una mesa de terraza como asiento y los pedales de una antigua máquina de coser, Joel se ha montado su puesto de trabajo portátil. Y no le falta detalle porque incluye una alforja para guardas la bata, las máquinas, las tijeras, toallas, aceites o navajas. «Siempre lo había visto en América Latina y pensé que si aquí gozamos de buen clima también lo podía hacer», sostuvo, y ya lleva siete meses con su trabajo a cuestas por las principales playas, paseos marítimos y miradores del Sur, y también en otras islas. «La gente se sorprende y tiene muy buena aceptación», señaló.

Gastronomía

Durante la mañana, la plaza de San Rafael también acogió la I Feria de Tapas ‘Made in Santa Lucía’ en la que participaron dos restaurantes del municipio que lograron vender unas 1.000 tapas.

Uno de ellos fue El Sitio Ibérico, un establecimiento regentado por Diego Estévez Martín que lleva en marcha 16 años y que ha participado en esta primera edición de la feria para colaborar con las fiestas y con el deseo de que este evento se consolide para que el próximo año participen más locales. Llegó cansado y «haciendo un esfuerzo después de una semana de trabajo dura durante las fiestas» pero también con la ilusión de dar a conocer muchas de sus propuestas gastronómicas. Diego llevó seis: unas croquetas de cochino negro canario de Agüimes hechas «con la típica bechamel pero con mucha mano»; unas alcachofas bañadas con una crema de jamón ibérico, «un plato que hasta los nutricionistas nos dicen que es muy saludable»; unas empanadillas de pollo con ají, un condimento a base de verdura picada y aceita de oliva de 7 grados, caracoles de Agüimes y, como no, su producto estrella, el jamón ibérico «para que todo el mundo conozca otras culturas de nuestra España tan grande». Y no defraudó.

Junto a este local participó también el restaurante Hummus, especializado en arroces, que propuso un arroz negro con alioli y mariscos, unos fideos rossos marineros, un cochino negro con garbanzos y un salteado de pollo al Strogonoff. «Como restaurante radicado en el municipio, solemos participar en muchos eventos organizados por el Ayuntamiento», sostuvo Attijani Khallada, uno de los responsables del local. Ambos establecimientos defendieron propuestas basadas en los productos de kilómetro cero y junto a ellos también pudo degustarse una selección de vinos de la tierra.

También pasaron por las actividades los más pequeños, como Aihnoa, de 4 años, a quien sus padres, José y Noelia, llevaron a los hinchables acuáticos y a la fiesta de la espuma «para pasar un día diferente». Allí también fue Evangeline, de seis años, a quien su padre Aitor llevó a la fiesta de la espuma pero se encontró de sorpresa con los hinchables. La niña volvió a disfrutar de las fiestas después de que el pasado martes fuese una de las personas que se quedó atrapadas en una atracción por un fallo técnico. Su padre explicó que ha tenido que contratar un abogado para llevar su caso.