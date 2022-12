Las impulsoras de las fiestas de lujo acumulan denuncias desde 2013

Así se refleja en varias resoluciones de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, un organismo que también ha rechazado la pretensión de ambas de ocupar aún más plazas funcionariales en otros ayuntamientos, siempre con esos dos municipios tirajaneros como epicentro de sus actividades.

En el caso de Tania Naya, además de los hechos que investiga la Fiscalía tras la denuncia del grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Bartolomé por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios con abuso en el ejercicio de su función, tiene un procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción Número 2 de San Bartolomé de Tirajana tras otra denuncia de la propia Fiscalía Provincial de Las Palmas por un supuesto delito de prevaricación administrativa relacionado con el cobro de cantidades superiores a las estipuladas en sus sueldos.

Tania Naya, que en el I Congreso de Administración Local y Funcionarios Habilitados Nacionales figuró como miembro del comité organizador a pesar de que intervino en varias fases del proceso de adjudicación del contrato de medio millón de euros a la empresa R.S. Sonocom, ocupa actualmente los puestos de interventora en San Bartolomé, secretaria en Ingenio, secretaria-interventora del Consorcio de la TDT que pagó las fiestas de lujo, y secretaria del Consorcio para la Rehabilitación Turística de Maspalomas y de las Mancomunidades de Municipios del Sureste y de las Medianías.

Antes de que en 2018 se prohibiera acumular más de un puesto de habilitado nacional al de la plaza oficial, Tania Naya ocupó de forma simultánea los cargos de tesorera de San Bartolomé, de interventora en Ingenio y de secretaria en Valsequillo. Aún así, el 21 de marzo de 2016, la entonces alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, solicitó al Gobierno de Canarias que se le autorizara para ocupar también el puesto de tesorera de ese ayuntamiento, petición que repitió dicha regidora el 13 de febrero de 2017.

Sin embargo, por resolución de la Dirección General de la Función Pública, la número 235 de fecha 28 de marzo de 2017, se desestimó la solicitud de Santa Lucía. Entre otros argumentos para rechazar que Tania Naya ocupara hasta ocho puestos de trabajo a la vez, ese organismo del Gobierno de Canarias afirmó que «la satisfacción del interés público difícilmente queda garantizado en los supuestos de dobles y triples acumulaciones, por cuanto el régimen de dedicación que implican, simultáneamente en varias corporaciones locales a cargo del mismo funcionario hacen inviable garantizar el adecuado ejercicio de las funciones públicas reservadas, frente a un régimen de dedicación total predicable tanto en los nombramientos provisionales como en los accidentales e interinos».

Otra de las razones para desestimar la petición de la Alcaldía de Santa Lucía -donde su hermana Noemí ya ejercía de interventora en acumulación de funciones, pues su plaza es la de tesorera de Arucas-, señala de forma textual: «Sin perjuicio de que, además, esta Dirección General tiene constancia de que la citada funcionaria realiza las funciones de Secretaría y Tesorería del Consorcio para la Rehabilitación de las Zonas Turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas -puestos que no figuran reservados a funcionarios con habilitación nacional-, habiendo solicitado esta Dirección General, por oficio de 2 de junio de 2016, aclaración sobre el nombramiento conferido, sin haber recibido de la Presidencia del Consorcio contestación hasta el día de hoy».

«Únase a ello -añadió la resolución de la Dirección General de Función Pública- otro hecho relevante: las funciones acumuladas en el Ayuntamiento de Ingenio las ejerce de lunes a viernes de cada semana, de 16.00 a 20.00 horas. En el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, de 7.00 a 8.00 horas y de 14.30 a 16.00 horas. Desconocemos el régimen de dedicación en el Consorcio. Pretender, además, acumular las funciones de Tesorería en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, con un régimen de dedicación de lunes, miércoles y viernes, de 7.00 a 8.00 horas, y de 14.30 a 16.00 horas (coincidente tres días con el horario del Ayuntamiento de Valsequillo), es absolutamente irrazonable».

En el caso de Noemí Naya, sus presuntas irregularidades como interventora de San Bartolomé a partir del año 2013, relacionadas con el incumplimiento de horarios y con el cobro de retribuciones por encima de lo fijado por ley, fueron denunciadas por el entonces jefe de Servicio de Personal del Ayuntamiento ante la Dirección General de Función Pública.

En 2017, ese organismo del Gobierno de Canarias desestimó la pretensión de Noemí Naya de ocupar su puesto en Arucas y también los de interventora en San Bartolomé y en Telde. «Llama la atención que, simultáneamente, se inste otro procedimiento de provisión, asimismo en régimen de acumulación, para el ejercicio de las funciones de Intervención del Ayuntamiento de Telde, a favor de la misma funcionaria, que implicaría, de concederse, el ejercicio acumulado de las funciones de tres puestos de trabajo en el sector público, situación absolutamente irrazonable», argumentó.

El alcalde de Agüimes dudó del uso de la TDT

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, dudó de que el Consorcio para la TDT fuera el organismo adecuado para organizar el congreso. Así lo reconoció durante el último Pleno, en el que, a preguntas del PSOE, ofreció explicaciones sobre si conocía el gasto de medio millón de euros en su condición de presidente de esta entidad hasta el 28 de octubre, mismo día en que dejó el cargo -que además llevaba un año vencido- y lo asumió el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, y mismo día en que se aprobó el expediente del congreso. «Sí era consciente y este alcalde exigió que para tomar una decisión del calado del gasto de 500.000 euros en la organización, sin restar valor a la formación de los trabajadores públicos, era imprescindible una reunión del consorcio y además planteé dudas de que la TDT fuera un ente con competencia propia para la realización del congreso», señaló. Hernández explicó que el consorcio ha mantenido una reunión «para dejar nítido que la TDT no tiene nada que ver con el congreso; lo organizaron San Bartolomé y Santa Lucía, y todas las explicaciones las tendrán que dar ellos». Y se desmarcó del evento. «Este alcalde y este ayuntamiento no tienen nada que ver con este congreso; lo digo públicamente para que no haya dudas, independientemente de que me reserve mi opinión sobre los gastos». | R.T.