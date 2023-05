El colegio público La Pastrana imparte la divertida asignatura Manolo Vieira

El pasado 8 de febrero Manolo Vieira dijo adiós. Lo hizo dejando atrás las risas de millones de canarios, que disfrutaban cada fin de semana con los monólogos que les hacían distraerse un poco de la realidad. Vieira dijo adiós, pero su recuerdo imborrable sigue estando presente no solo en sus seguidores, sino también entre los más pequeños. Prueba de ello la encontramos en el colegio público La Pastrana, en Ingenio, que ha querido rendir un homenaje al artista del humor canario más laureado.

Con motivo del Día de Canarias y a través de un claustro, tal y como ha explicado Jesús Monzón, director del colegio, decidieron hacer algo diferente, en el que se tocaran aspectos que tuviesen relevancia en Canarias. «En esa reunión hicimos una lluvia de ideas y decidimos hacer algo en homenaje a Manolo Vieira, un artista que ha marcado a muchos canarios», asegura.

Durante estos meses, todos los alumnos del centro educativo han estado estudiando la figura de Manolo Vieira, pues la directiva del colegio argumenta que gracias a él, los niños han podido aprender comportamientos que derivan en varios aspectos de la vida. Por ese motivo, el patio de infantil del colegio luce desde ayer un mural de 2x3 en el que se aprecia la fachada de La Chistera, lugar donde tantas risas y buenos momentos regaló Vieira.

Canciones típicas canarias así como algunos de los monólogos más famosos del humorista llenaron de ritmo el colegio La Pastrana mientras los alumnos salían en filas para colocarse alrededor del mural. Aunque muchos de ellos ya lo habían visto, pues se colocó durante esta semana, otros muchos se quedaban impresionados con el nuevo ‘adorno’ de su patio. Entre los 200 alumnos que conforman el colegio, destacan Eric Pérez, Celeste Artiles, Carlos Santana y Dayana Santana. Estudiantes de tercero y cuarto de primaria que han sido elegidos por el profesorado para interpretar el humor de Manolo Vieira y hacer referencia a uno de sus monólogos más conocidos.

Un claustro del centro decidió celebrar el Día de Canarias con la presencia del mural

Los cuatro alumnos, perfectamente uniformados para la ocasión, se sentaron en una mesa en el centro del patio para hacer reír a sus compañeros y mandar al cielo un beso eterno al humorista. «Dicen que los canarios somos aplatanados y que no utilizamos la ‘ch’. A uno que me lo dijo le pregunté ¿En qué parte de Canarias estuviste tu? Y me dijo ah si, en la playa de Las Canteras. Y estuvo en la playa de Las Canteras y vino a dar con Mamé el bobo», imitaban estos cuatro alumnos.

Al finalizar su puesta en escena, no dudaron en dedicar al humorista este guion conocido entre los canarios con unas bonitas palabras y con la vista puesta en el cielo. «Va por ti Manolo, gracias por hacernos reír», gritaron al unísono.

Dos semanas han necesitado Eric, Celeste, Carlos y Dayana para aprenderse a la perfección este monólogo, en el que no han necesitado ni un papel que sirviera de chuleta. Y es que el humorista canario no ha pasado inadvertido en la vida de estos pequeños, pues según cuentan, sus padres les han contado historias y les explicaron todo cuando falleció en el mes de febrero.

En el caso de Eric, afirma que veía los monólogos de Vieira en numerosas ocasiones, pues el humor es algo que le fascina. Ahora, atraído por lo que aprendió con el canario Manolo Vieira, se ha enganchado a otro programa de humor, del que aprende «mucho». Sin embargo, aunque le gusta la comedia, su pasión corre de otro lado. «Cuando sea mayor quiero ser político», expresa sinceramente.

Cuatro alumnos representaron uno de los monólogos más reconocidos del humorista

Carlos, por su parte, no se esconde al admitir que le gustaría ser humorista. El motivo, muy sencillo. «Quiero ser como Manolo Vieira, hacer reír a la gente y lo más importante de todo, hacer referencia a lo que él fue en un pasado, porque los niños no sabrán de él. De este modo, seguiremos recordando esa época», asegura.

«Tremendamente felices» al enterarse que ellos serían los elegidos para interpretar el monólogo en la inauguración del mural del colegio, estos cuatro alumnos de primaria se sinceran al ser cuestionados por el motivo por el cual han sido elegidos. «Creemos que sabemos concentrarnos en los momentos clave, hacemos gracia a nuestros compañeros y además no tenemos vergüenza», aseguran satisfechos. Una tarea que no ha sido fácil, y es que Celeste y Dayana explican que equivocarse en medio del monólogo sería un fallo muy grande. «Tenemos que estar concentrados y hacerlo súper bien, porque nos estarán mirando nuestros padres», explican convencidas.

Manolo Vieira dijo adiós hace poco más de tres meses, dejando un vacío imborrable en la mente de adultos y de pequeños. Los homenajes a su fallecimiento se han ido produciendo a lo largo de estos meses, haciendo al humorista estar arropado. Y es que a partir de ayer, el colegio La Pastrana luce la fachada de su querida Chistera, haciendo un guiño eterno al que fue el mejor humorista de Canarias.