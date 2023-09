Morales carga contra los importadores de papas de Adipa y los acusa de la subida de precios

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha respaldado este martes las acusaciones del consejero Miguel Hidalgo contra los importadores que alertaron de un supuesto desabastecimiento de papas en la isla para "beneficio propio" y ha cargado contra el portavoz de la Asociación de Distribuidores de Papas de Siembra y de Cultivo de Las Palmas (Adipa), Juan Luis Pulido, que el sábado amenazó con actuaciones judiciales contra el responsable insular de sector Primario y Soberanía Alimentaria si no se retracta de esas críticas a los importadores.

Morales insistió en que no existe un problema de suministro de papas en Gran Canaria y achacó la subida del precio a una "polémica ficticia" después de que unos determinados importadores no pudieran poner en el mercado las papas que habían traído de Inglaterra al estar afectadas por la plaga del escarabajo de Colorado. En referencia a la organización Adipa, el presidente del gobierno insular declaró que Pulido "no solo ha pedido que Hidalgo se retracte, sino que ha amenazado con una demanda", a lo que replicó que "las demandas no se anuncian, sino que se presentan".

Tras recalcar que el consejero recibe todo su apoyo y el del gobierno del Cabildo, Morales afirmó que Adipa tiene una "representación minoritaria" y que Pulido defiende sus intereses particulares, no los del sector. "No son todos los importadores y no todos los importadores tienen la misma opinión que este importador, que casi se representa a sí mismo y a muy pocos", sostuvo.

"La realidad es la que es", apuntó, "en Gran Canaria no ha habido un problema de suministro de papas ni lo hay ahora. Unos señores tienen un problema porque traen un barco con contenedores de Inglaterra, que no les permiten entrar, y en un intento de conseguir que se les permita la entrada, lanzan un mensaje de desabastecimiento en la isla, incierto e irreal, pero que ha generado una alarma social".

Eso provocó, según el presidente del Cabildo, que "mucha gente" fuera a los supermercados a comprar y a aprovisionarse de papas, tal como ocurrió con el papel higiénico al inicio de la pandemia de Covid, lo que provocó "un encarecimiento inmediato del producto", tanto de las papas locales como las de importación que se venden en las grandes superficies.

"Se ha generado una polémica ficticia, hay importadors que siguen trayendo sus papas de otros lugares, como siempre; he escuchado que Hiperdino está vendiéndolas a dos euros el kilo porque sus papas las compró en Egipto y no tiene problemas en el suministro", explicó Morales, quien recordó que "también se traen de Israel, Marruecos y otros lugares de donde llegan papas durante el tiempo en que en Gran Canaria no se produce la papa local".

En los últimos años, resaltó, ha aumentado "considerablemente" la producción de papas por parte de los agricultores grancanarios, que en estos momentos cubre "en torno al 60% de lo que consumimos". Por tanto, reiteró, solo hay un problema con Inglaterra, pero ni siquiera con otras partes del Reino Unido, como Escocia o Irlanda, por lo que abogó por "trabajar con el Ministerio para que se puedan traer papas de esos dos lugares, que no tienen problemas fitosanitarios con este escarabajo".

"No eliminar los controles fitosanitarios de Inglaterra"

Por último, advirtió de que el Cabildo estará atento porque "la solución no pasa por eliminar los controles fitosanitarios de Inglaterra", que "se tienen que mantener" porque si no significaría "la ruina" de la papa y de la agricultura en Gran Canaria. "Los conctroles de las plagas son absolutamente necesarios porque impiden la propagación de las plagas en nuestros cultivos y nuestras tierras", concluyó.

El pasado sábado, Adipa salió al paso de las declaraciones de Miguel Hidalgo en las que negó el desabastecimiento de papas en la Isla y apuntó a que «unos pocos» se están beneficiando de esta situación para subir los precios. Esa asociación calificó las declaraciones del consejero del Cabildo de "muy graves" y anunció que se plantea tomar acciones legales si no se retracta de sus palabras o justifica los datos que maneja.

El colectivo sostiene que la producción local y los contenedores que llegan desde Egipto no bastan para atender a la demanda del producto que hay en esta época del año. "Lo tiene que tener muy claro antes de hacer este tipo de afirmaciones, en las que dice que los importadores tenemos 34 millones de kilos de papas y estamos especulando con ellas", aseguró el portavoz de Adipa, Juan Luis Pulido.