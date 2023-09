El Ayuntamiento de Mogán continúa inmerso en el programa europeo ECO-TUR 2 con el objetivo de promover el ecoturismo y turismo activo en el municipio. Una delegación liderada por el concejal de Deportes, Luis Becerra, ha participado del 5 al 7 de septiembre en la segunda Misión de Cooperación de este proyecto, del que además Mogán es jefe de fila. El encuentro se ha celebrado en Los Llanos de Aridane, La Palma.

ECO-TUR2 es uno de los proyectos aprobados en la II Convocatoria del Programa Interreg MAC 2014-2020, y tiene por objetivo la implementación de la estrategia transnacional del ecoturismo a través de la optimización y estructuración de la oferta ecoturística, y de la mejora de acciones de conservación y sensibilización del patrimonio natural y cultural del espacio de cooperación.

Se trata de la segunda edición del proyecto, en la que Mogán participa esta vez como jefe de fila de una red que componen otros socios de Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde. Como tal, el Consistorio ha formado parte activa en la organización de esta segunda Misión de Cooperación junto al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, donde se ha desarrollado con el total de 17 socios que forman parte del proyecto.

“Con estas misiones ponemos sobre la mesa el trabajo que está realizando cada socio para poder retroalimentarnos, dar posibles nuevas ideas respecto a los microproductos turísticos que estamos preparando y, sobre todo, poner en valor las fortalezas de cada territorio en lo que a ecoturismo se refiere” ha manifestado Becerra, quien asimismo ha afirmado “La Palma es un gran ejemplo como destino de naturaleza y en la creación de productos de turismo activo. Y, sin duda, un ejemplo de superación y crecimiento que nos ha dejado boquiabiertos”.

Información de diferentes productos turísticos

El edil, coordinador del Comité de Acción Local de ECO-TUR 2, ha acudido acompañado de dos técnicos del Consistorio moganero. Durante la primera jornada dio la bienvenida junto a Inmaculada Fernández, concejala de Promoción Económica de los Llanos de Aridane. Seguidamente la delegación moganera asistió a la exposición de la Consejera de Turismo de La Palma, Raquel Rebollo, sobre el impacto del volcán Cumbre Vieja en el turismo de la isla. También a las referentes a La Palma como destino Starlight o sobre 'La Ciudad en el Museo', una exposición permanente de pintura contemporánea en las calles del centro urbano de los Llanos de Aridane, que también han tenido la oportunidad de visitar en este viaje.

De igual forma, han podido conocer los microproductos turísticos en los que trabajan Vallehermoso, Ilha de Pico, Guía de Isora y Santiago del Teide, trabajar en el desarrollo de los microproductos de cada socio, visitar el mencionado volcán y el Museo del Vino situado en Las Manchas.

La próxima Misión de Cooperación está prevista en el archipiélago de Azores, donde los socios de Ponta Delgada, Sao Roque do Pico, Madalena do Pico y Lajes do Pico mostrarán sus particularidades y estrategias turísticas.