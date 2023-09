La mitología griega etiquetó a Canarias como las Islas Afortunadas o de los Bienaventurados, en alusión a que la leyenda localizaba al Archipiélago en un lugar donde todo crecía por actuación de la propia naturaleza. Y no es para menos. El Cuponazo de la ONCE del viernes, 15 de septiembre, ha repartido 1.080.000 euros en Canarias, en 27 cupones agraciados con 40.000 euros cada uno. En La Laguna, María Cristina Pérez García ha dejado 200.000 euros en cinco cupones premiados. En la misma localidad, la vendedora de la ONCE Davinia Anjara Herrera Plasencia ha dejado 40.000 euros.

En Santa Cruz de Tenerife, doblemente afortunada, Filiberto Cristo Pérez Torres ha repartido 200.000 euros y José Manuel Álvarez Ferrer ha dejado entre sus clientes habituales otros 200.000 euros. La Lotería Nacional cae en Gran Canaria En Granadilla de Abona el Cuponazo ha repartido 200.000 euros, de manos de José Luis Flores Riesgo, y en Villaflor Santiago Rodríguez Rodríguez ha dejado la misma cantidad. En Las Palmas de Gran Canaria, Estrella Jiménez Avero ha dejado 40.000 euros. El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de 'por los lados puedes ser ganador' premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros. ¿Cómo se juega al Cuponazo de la ONCE? El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Buscan al ganador de un Sueldazo de la ONCE en Gran Canaria Super Once es un producto formado por una matriz de 80 números, numerados del 1 al 80, y consiste en elegir entre 5 y 11 números de la matriz siendo su orden indiferente. Previa celebración de un sorteo se obtendrá una combinación ganadora formada por 20 números de los 80. Los sorteos de Super Once se celebran todos los días. Es un juego dinámico en el que se pueden ganar hasta 10 millones de euros. Un producto de juego activo, que ofrecer más opciones que los juegos activos de lotería estándar, ya que existen muchas formas de jugar, lo que lo convierte en diferente, con muchas probabilidades de ganar, pues con el Super Once el cliente decide cómo quiere jugar. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.