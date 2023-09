«El Pajar es de todos, no queremos que solo entre quien tiene un yate»

El consejero regional de Obras Públicas y presidente de Puertos Canarios, Pablo Rodríguez, anunció hace dos semanas que el puerto de Santa Águeda pasará a tener uso deportivo. ¿Cómo recibe la noticia la asociación y el pueblo?

Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra playa de El Pajar, que no es solo de los pajareros sino de toda Canarias, y eso no hay más que verlo en verano cuando viene gran cantidad de gente. Ya entregamos 20.000 firmas de apoyo. Seguiremos defendiendo nuestro entorno y la idiosincrasia de nuestro pueblo, independientemente de que, como hemos dicho siempre, el escudo de nuestro pueblo es Cementos Especiales de las Islas; mientras esté la fábrica estará nuestro barrio, porque si no nos echarían, aunque los empresarios turísticos digan que no habrá ningún problema cuando el muelle sea deportivo. Mire, y esto lo digo a título personal, es mentira que vayamos a estar tranquilos y que todo saldrá bien; con 200 atraques en el muelle se van a cargar la playa. También lo digo porque yo personalmente estuve hace años manifestándome en Pasito Blanco y ahora hay una valla que solo permite pasar si vives o tienes yate, pero si vas a ver a un familiar tienes que aparcar el coche fuera. Y ese mismo problema lo vamos a tener aquí, todavía no pero llegará, y me imagino que la valla la pondrán en la rotonda del cruce de El Pajar. ¿Si lo están viviendo en Pasito Blanco, cómo no lo vamos a vivir nosotros? El Pajar es de los canarios y no queremos que entre solo quien tiene yate. Solo queremos defender nuestra playa, que nos la dejen como está.

Si el Consejo de Administración de Puertos Canarios aprueba definitivamente no renovar la concesión del puerto a la cementera y el cambio de uso a deportivo, ¿va a emprender alguna acción la asociación?

Si se aprueba, por supuesto que vamos a emprender acciones. Primero pediremos reuniones con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo para que nos den una explicación de por qué se va a hacer esto, pero si no nos atienden iremos a manifestarnos. Nosotros defendemos nuestra playa, pero también le recuerdo que se van a llevar por delante más de 400 empleos aunque digan que no entre la fábrica de Santa Águeda y las plantas de otras islas, más los trabajos indirectos de limpieza, mantenimiento o transporte. Pero bueno, nosotros no vamos a defender lo que le toca a Ceisa, pero sí vamos a apoyar que se quede porque el vínculo que el pueblo ha tenido con la empresa no lo hemos tenido ni lo vamos a tener con los empresarios turísticos.

¿Alguien se ha sentado a hablar con ustedes?

Una vez se reunió con nosotros el empresario turístico Nicolás Villalobos, pero solo defendía lo suyo. En una entrevista dijo que a Canarias le interesaba las industria, ¿pero solo la que le interesa a él? Quiero dejar claro que incluso él ha defendido que Canarias no puede poner todos los huevos en la misma cesta, y ya lo vimos con la pandemia cuando muchas empresas turísticas fueron al Erte y Ceisa no fue y además creó empleo fijo. Y ojo, un peón de Ceisa gana más de 1.500 euros al mes más cinco pagas mientras mientras que una camarera de pisos cobra el sueldo base. ¿Dónde están todos los políticos que dicen que quieren defender a los canarios y a los trabajadores? En el anterior mandato el Ayuntamiento y el Cabildo apoyaron las permanencia de la cementera; también nos sentamos a hablar con el exconsejero Sebastián Franquis, de una reunión salimos contentos pero no de la segunda porque no se mojó, aunque ahora si se está mojando con el asunto. Pero ahora con la nueva noticia de Obras Públicas nadie se ha puesto en contacto con nosotros.

En el pueblo hay un sentimiento de que no solo le dejarán sin playa, sino que les echarán de sus casas. ¿Por qué?

Porque uno de los socios turísticos, que es clarísimamente la familia Del Castillo, ha enviado burofax a distintos vecinos para que se vayan de sus casas donde han vivido sus padres y abuelos toda la vida. Parece ser que dicen que los terrenos son suyos y las casas las construyeron ellos, pero no es así, las construyeron los vecinos. Pero ya ha habido sentencias ganadas por los vecinos. Por otra parte, como en el sector turístico son empresarios fuertes, no nos extrañaría nada que empezaran a pagar a quienes residen en los bloques de viviendas más cercanos al muelle para que se vayan. Pero ante eso no nos podemos oponer pero sí aconsejamos a la gente de El Pajar que es un momento de lucha a capa y espada contra todos los que quieren destrozar nuestro litoral y echarnos de aquí. Solo queremos seguir viviendo tranquilos como hasta ahora. Quiero que en nuestro pueblo empecemos a luchar en contra de los empresarios turísticos que nos quieren echar fuera.

NC llevará al próximo Pleno municipal una a moción de apoyo a la renovación del puerto a Ceisa. ¿Qué espera del debate?

Nos gustaría que todos los partidos mantengan la misma posición que tuvieron en el anterior mandato cuando todos votaron a favor [de la moción propuesta entonces por PP-AV y aprobada como institucional], aunque sé que CC no la va a mantener porque desde arriba ya dicen que a Ceisa hay que quitarla. Pero si quieren quitar a Ceisa que no se olviden de que es una industria y de que hay muchas obras en marcha, a ver de dónde van a traer el cemento. De todas formas, la empresa no se va a mover de allí porque es terreno propio.

Si sabe que CC no la va a apoyar, ¿qué espera de PP-AV, socio de gobierno de CC?

Espero que mantenga el mismo apoyo que hasta ahora.

Por otro lado, el PSOE insistió en el uso mixto. ¿Lo ve viable a estas alturas?

Que quede claro que nosotros no estamos en contra de la evolución del turismo, que venga más y si quieren seguir fabricando. Sí seguimos viendo viable el uso mixto del muelle. Lo que no queremos es que se hagan 200 plazas de yate, pero si quieren entrar los cruceros que entren sin ningún problema. A Ceisa se le dice que tiene que dejar el muelle limpio y que ambos barcos no coincidan y problema resuelto. Pero que no nos toquen la playa.

En esa defensa de la playa , ¿por qué sí aceptan un crucero pero no los yates?

Sabemos que un crucero afecta al medio ambiente, pero los yates lo hacen mucho más y nos fastidiarán la playa. Los yates se limpian en el puerto y, aunque nos digan que no, la gasolina y el aceite acaban en la playa. No queremos que eso afecte a la bahía ni a la zona rocosa donde hay fauna; mejor que se quede todo como está. Le digo más: tampoco hemos visto ninguna empresa de Canarias en Canarias que quiera invertir 10 millones de euros en mejorar el entorno donde está como sí quiere hacer Ceisa si le renuevan la concesión para beneficiar a todos los canarios. Oiga, y vaya por delante que no estamos en contra, pero no hemos visto a los empresarios turísticos quejarse de la mole que tienen en la orilla de la carretera que será la desaladora para el Salto de Chira.