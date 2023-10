'Veni, vidi, vici'. Como diría Julio César. Aitana conquistó el Gran Canaria Arena el pasado viernes en un concierto dentro de su gira 'Alpha Tour'.

Fans de Canarias provocaron aquella frase que todo cantante desea: No hay entradas.

El recinto de Siete Palmas se tinó de naranja. Un dress code que la cantante ha propuesto a través de sus redes sociales. "He estado pensado, ¿por qué no ponemos un dress code para ´Alpha Tour´? Pero no para todos iguales. ¿Y si hacemos que cada ciudad tenga su color? Hay siete ciudades y casualmente ´Alpha´ tiene siete colores", explicaba en su perfil de TikTok.

El amor y el gusto por la música siempre crean grandes historias que llegan al corazón de quien las escucha. Es el caso de Chemencey Vera, quien hizo la cola por su sobrina Paula desde muy temprano: "A las 8.30 de la mañana estábamos aquí. Ella fue al instituto y yo le hice la cola para que pudiera entrar lo más adelante posible", reconocía tras compartir, además, que él mismo le había regalado a Paula las entradas para el concierto de su cantante favorita y una muñeca Nancy de Aitana.

Su amor por Gran Canaria

Pero durante su concierto la exparticipante de Operación Triunfo dedicó unas bonitas palabras a Gran Canaria.

“El plato que más me gusta de Canarias es el queso frito con mermelada, es una obsesión para mí pero reconozco que nunca como tanto queso cómo cuando vengo a Gran Canaria, y obviamente las papas arrugadas con mojo. Pero es que siempre digo que Gran Canaria es una de las paradas donde mejor como cada vez que vengo y soy muy feliz aquí”, comentó Aitana que reconoció que su restaurante favorito es El Embarcadero, en El Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.

En los últimos meses se ha rumoreado una colaboración de la cantante con Quevedo, que ya lo hizo con una excompañera de Aitana como es A. Ni afirmó ni desmintió nada.“Yo espero que pronto, ya os contará él, es algo más de él que ya os lo dirá y no voy a ser yo quien os quite la sorpresa”, afirmó.

Así fue el polémico y sensual baile

La cantante ha sido objeto de las críticas por los padres y madres que acudieron con sus hijos menores al primer concierto de su gira, Alpha Tour. Aitana ha querido romper así con su imagen más inocente que la caracterizó en 2017, cuando se dio a conocer en Operación Triunfo, según le han criticado muchos desde entonces.