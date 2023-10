Al final va a ser verdad eso de que no hay que irse muy lejos para encontrar lo mejor del mundo. En Gran Canaria, concretamente en Agüimes, se hace uno de los mejores quesos del mundo, en concreto, el mejor queso curado de cabra a nivel mundial, tal y como acredita la medalla de oro conseguida en el 'World Cheese Awards 2023' que se han celebrado recientemente.

Quesos Luisita, que es como se llama el galardonado queso, es una de las marcas de la quesería Arquegran, con la que Sergio Reyes y Soraya Sánchez han querido rendir homenaje a la fundadora de la empresa, María Luis Sánchez (madre de Sergio) 'Luisita', que tan duramente trabajó para sacar adelante el negocio.

Precisamente, Soraya colgó un vídeo en su cuenta oficial de Tiktok, en la que expresaba la emoción de toda la familia, al conocer la noticia. No obstante, lo de recibir premios no es nuevo para Arquegran, que hace un tiempo también recibió un reconocimiento por su queso tierno. "El esfuerzo tiene su recompensa, así que gracias a todos, y estoy súper emocionada, porque ustedes no lo ven, pero detrás de estos quesos hay trabajo y esfuerzo", comentó Soraya.

World Cheese Awards

Los World Cheese Awards, organizados por la Guild of Fine Foods durante las últimas tres décadas, han forjado una sólida reputación gracias a la integridad y experiencia de su jurado. Este prestigioso evento se ha destacado como uno de los concursos de quesos más influyentes a nivel mundial, y esto se debe en gran parte a la cuidadosa selección de jueces que participan en cada edición.

Cada año, los World Cheese Awards se aseguran de contar con un panel diverso de jueces de todo el mundo. Este selecto grupo está compuesto por expertos en tecnología de alimentos, minoristas, periodistas especializados, compradores, chefs, productores y profesionales influyentes en la industria quesera. La inclusión de esta variedad de perfiles garantiza una evaluación amplia y equilibrada de los quesos en competencia.

La presencia de jueces con experiencia y conocimiento en diferentes aspectos de la industria quesera asegura que los premios sean otorgados de manera justa y precisa. Estos expertos no solo tienen un profundo entendimiento de la calidad y las características de los quesos, sino que también aportan una perspectiva global que enriquece la competición.

La diversidad y la calidad del jurado en los World Cheese Awards son elementos fundamentales que han contribuido a la credibilidad y la confianza que rodean a este prestigioso concurso. A lo largo de los años, los jueces han desempeñado un papel crucial en la consolidación de estos premios como un referente en el mundo del queso, y su experiencia continúa siendo un pilar fundamental en el éxito de este evento anual.