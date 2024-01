A veces la suerte llega dos veces. Y de golpe, una tras otra, casi sin sospecharlo. Y eso es precisamente lo que durante estas navidades le ha pasado a Alexis León Quevedo, propietario del bazar El Gordo II ubicado en la calle Partera Leonorita de San Fernando de Maspalomas, quien en estas fiestas ha repartido premio en los dos grandes sorteos.

Hace nueve años que abrió el local de venta de tabaco y shishas y seis que empezó a vender lotería, y el pasado 22 de diciembre dio un quinto premio, el 88979, el primero que daba en los sorteos de Navidad, y ayer dio otro del 94974, el primer premio de El Niño. «No me lo esperaba, es una absoluta sorpresa haber repetido en los dos sorteos en la primera Navidad que damos premio», señaló, visiblemente satisfecho, «nos estrenamos el 22 de diciembre y ahora damos El Niño, no me lo creo ni yo».

Alexis León desconocía a quien le había podido vender el número y tampoco había aparecido por el establecimiento la persona agraciada. Con este nuevo premio, ahora espera que suponga un impulso para las ventas de su negocio.