Este jueves, 25 de enero, se estrena en Amazon Prime Vídeo la serie Zorro. Cuenta la historia de como Diego de la Vega se convirtió en el que muchos consideran como el primer superhéroe de la historia. El protagonista de la producción, Miguel Bernadeu, acudió al Hormiguero este lunes para desvelar su experiencia en el rodaje que tuvo lugar en Gran Canaria.

El intérprete e hijo de la también actriz, Ana Duato, es un amante del surf, y solo tuvo palabras bonitas para la isla, en la que estuvo 7 meses rodando. Las localizaciones elegidas para la filmación de la serie en la isla incluyen el Gabinete Litetario o el barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, y el Barranco del Águila en San Bartolomé de Tirajana, entre otros lugares.

"Es un Zorro más joven y se ve cómo aprende a ser El Zorro, dando el paso de niño a hombre. Una serie muy divertida para toda la familia, acción, humor y algo de romance", comentó el intérprete valenciano.

El actor ha estado rodando con un caballo: "Tornado, un caballo gigantesco. Al principio no me hacía caso, es un caballo que tiene genio, no lo puedes poner cerca de otros caballos, cuando no le das las directrices se para, te mira…, es un caballo muy grande, musculoso..., un semental".

Durante el transcurso del programa de Antena 3, en el que el presentador Pablo Motos sufrió un ataque de calor, Bernadeu confesó ser un enamorado de la isla y que se escapó una o dos veces al Confital para coger olas. "He cogido dos olas sólo porque si te haces daño es una movida. Hay algo como de contacto contigo mismo y exponerte fuera de tu confort es bonito. Me encanta por la adrenalina, por el tipo de vida…", reflexionó.

La historia

La serie, producida por Secuoya, nos transporta a los orígenes del icónico héroe, quien combate la injusticia en la California de 1834.

La trama de "Zorro" promete ser una emocionante aventura cargada de acción, valentía y el espíritu de un nuevo defensor de la justicia en una sociedad en constante transformación. Miguel Bernardeau interpreta a Diego de la Vega, quien asume el papel de Zorro con el objetivo de desenmascarar a los asesinos de su padre y llevarlos ante la justicia.

A medida que Diego adopta el manto de Zorro, no solo se enfrenta a los desafíos de luchar por la justicia en Los Ángeles, sino que también descubre los dilemas y las responsabilidades que conlleva ser un héroe en la California del siglo XIX.

El elenco de la serie incluye a Miguel Bernardeau, Renata Notni, Dalia Xiuhcoatl, Emiliano Zurita, Elia Galera, Paco Tous, Rodolfo Sancho, Cristo Fernández, Francisco Reyes, Cecilia Suárez, Luis Tosar y Ana Layevska. Carlos Portela es el creador de la serie, que cuenta con la dirección de Javier Quintas, Jorge Saavedra y José Luis Alegría.